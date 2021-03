Un jove, condemnat per exigir a una nena que li enviés fotos d'ella nua

Un jove ha estat condemnat per l'Audiència de Girona a dos anys i sis mesos de presó per exigir a una nena de 12 anys que li enviés fotografies d'ella nua i d'amenaçar-la amb fer-les públiques si no hi accedia. El processat va admetre ahir els fets davant del tribunal de la secció quarta, i com que les acusacions i la seva defensa van acordar una rebaixa de les penes inicials de presó, que arribaven als 9 anys, no es va arribar a celebrar el judici.

En canvi, haurà d'entrar a presó durant dos anys i sis mesos per un delicte continuat de contacte amb un menor d'edat per aconseguir material pornogràfic i per un delicte continuat d'amenaces.

El condemnat, H.M.C., va contactar la víctima, que en un principi tenia 11 anys, a través del servei de missatgeria WhatsApp, i fent-se passar per una altra persona que es deia «Alfredo». El jove va aconseguir que la víctima li enviés diverses fotografies i vídeos on apareixia despullada «guiat per l'objectiu de satisfer el seu deix sexual», o fins i tot masturbant-se per exigència del condemnat. Si no ho feia, aquest l'amenaçava de publicar el material a través de les xarxes socials i a internet.

Un cop denunciats els fets, el 9 de febrer el condemnat va tornar a contactar amb la menor fent-se passar per una advocada. «Guiat pel mateix ànim de satisfer el seu desig sexual va tornar-li a demanar que li enviés fotografies i vídeos amb l'objectiu d'utilitzar-los com a material pornogràfic. Aquest cop, però, no va aconseguir el seu propòsit perquè la mare de la víctima era qui utilitzava el telèfon.

El primer contacte del processat amb la menor va ser el juliol de 2018, un mes abans que la nena fes 12 anys, i les amenaces perquè li enviés material seu es van estendre fins a l'octubre del mateix any.

Inicialment, la seva defensa negava els fets i demanava la seva absolució. Finalment, però, va optar per reconèixer els fets i acceptar la proposta de rebaixa de les acusacions.

D'altra banda, la Fiscalia havia tipificat els fets de forma diferent a l'acusació particular, ja que considerava que el condemnat era responsable d'un delicte de fabricació de pornografia infantil i no només de contacte amb menors per aconseguir material pornogràfic. Per això, les penes de presó que les dues acusacions demanaven eren diferents: de nou la del Ministeri Públic i de set la de l'acusació particular.

El pacte, doncs, ha consistit a eliminar aquest delicte, que contempla penes de presó de fins a nou anys. En canvi, el delicte continuat d'amenaces, pel quals se li demanaven dos anys de presó, es manté, però amb una rebaixa de sis mesos.

Sentència ferma

La sentència és ferma, ja que les dues parts han estat conformes amb la condemna i han renunciat a recórrer-la.

Més enllà de la pena de presó, el processat haurà de pagar 4.000 euros a la víctima pels danys morals que li ha ocasionat. A més, se li ha imposat una mesura de llibertat vigilada posterior a la condemna de tres anys. Tampoc podrà acostar-se a la víctima durant tres anys ni comunicar-se amb ella.