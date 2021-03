La natalitat cau un 35,8% nou mesos després del confinament

El confinament total per la covid-19 de la primavera passada no va suposar un «baby boom», sinó tot al contrari: ha accentuat encara més el descens de la natalitat, que ja portava anys a la baixa. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) calcula que el passat mes de gener es van produir 411 naixements a les comarques gironines, el que significa un 35,8% menys que els del gener de 2020, que havien arribat a 641. Al gener van néixer els infants nascuts d'embarassos produïts entre març i abril de l'any passat; és a dir, durant l'etapa de confinament més dur. El descens de naixements a Girona se situa per sobre la mitjana espanyola, on la caiguda de la natalitat durant el primer mes de l'any va ser de «només» un 20%. De fet, juntament amb Palència, és la província on la caiguda de la natalitat va ser més forta durant el mes de gener.

Amb l'objectiu d'oferir informació que pugui ser «rellevant» en el context de la pandèmia, l'INE ha posat en marxa una nova estadística experimental que permetrà fer una estimació mensual del nombre de naixements per províncies; ja que, fins ara, les dades es publicaven de forma semestral o anual. Per poder dur a terme aquest projecte, l'INE utilitza les dades actualitzades que rep cada mes des dels registres civils, que combina amb informació històrica de l'Estadística de Naixements, amb l'objectiu de fer un càlcul estimat dels naixements ocorreguts durant la pandèmia de la covid-19.

Aquestes dades permeten observar que, malgrat que el número de naixements tant al conjunt de l'Estat com a les comarques gironines en particular experimenta des de fa anys una constant tendència a la baixa, el descens s'ha accentuat nou mesos després del confinament de la població arran del primer estat d'alarma. D'aquesta manera, al gener de 2021 només van néixer 411 criatures a les comarques gironines, una xifra més baixa que en qualsevol dels mesos de l'any 2020. Concretament, es tracta de 230 naixements menys que al gener de 2020, el que suposa un descens del 35,8%. De fet, el gener va ser, segons aquesta estadística de l'INE, el mes de 2020 en què es van produir més naixements a les comarques gironines. El segon lloc va ser per al mes de setembre, amb 607 criatures, mentre que els mesos d'abril i desembre, amb 452 i 450 naixements, van ser els mesos en què la natalitat va ser més baixa. En tots els casos, tanmateix, es tracta de xifres superiors a la natalitat de gener de 2021, el primer mes ja condicionat pel confinament de la primavera passada, en què el número de naixements es va situar en només 411.

Comparant Girona amb el conjunt de l'Estat, es pot comprovar com ha estat, juntament amb Palència, la que ha experimentat un descens més fort de la natalitat. Altres províncies amb descensos destacats són Castelló (-33%), Salamanca (-32%) i Càceres (-31%).