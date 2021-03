Els objectius de desenvolupament sostenible, a anàlisi a Girona

El 2015, les Nacions Unides (ONU) van fer una crida urgent per intentar fer més sostenible el planeta marcant 17 objectius concrets de cara a l'any 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS). Ara, sis anys més tard, la Universitat de Girona organitzarà la setmana vinent una sèrie de conferències, «amb vocació internacional i obertes a la ciutadania», per veure l'estat real d'aquests objectius amb la participació d'experts com la finlandesa Eeva Furman, directora del Centre de Política Ambiental de l'Institut de Medi Ambient finès; l'alemany Norbert Steinhaus, director del WilaBonn Science Shop, o Eric Mulholand, de l'Oficina Europea de la Xarxa de Desenvolupament Sostenible.

Les conferències estan organitzades pels Campus Sectorials de la UdG i es faran, en format virtual i en anglès, entre el 15 i el 25 de març amb la col·laboració de la xarxa GUNi (Global University Network for innovation). «Innovation for SDGs -Inspirational tools towards sustainability challenges» és el títol de l'ambiciós cicle promogut per la UdG. Cada ponent oferirà una visió sobre el seu camp de treball concret que, després, serà complementada amb «converses sobre aspectes transversals» i la presentació de «casos d'estudi específics (15, 17 i 19 de març)». Per exemple, el dilluns 15 de març, a més de la finlandesa Eeva Furman i de Mario Diethart, també intervindrà Josep M. Vilalta en representació de la GUNi (Global University Network for Innovation).

El dimecres 17 serà el torn de Norbert Steinhaus i de Dobrivoje Lale Eric en una jornada centrada en la ciència moderada per Pere Condom-Vilà, de la UdG. El divendres 19 es parlarà sobre la importància de la comunicació per a l'Agenda 2030 amb Eric Mulholland; per passar el dilluns 22 a debatre sobre «desigualtat i salut» amb especialistes com Samira Asma, Ilona Kickbusch o Núria Oliver. El dijous 23 serà el torn de parlar d'«Una gestió sensata de l'aigua a les ciutats» amb Corinne Tromsdorff, Kelly Shannon i Regina Gnirss, moderats per Joaquim Comas, de l'ICRA de la UdG; i el dimecres 24 de «Mobilitat sostenible i turisme» amb Bill Reed, Kana Lauren Chan i Maria Faura, que exposarà el desenvolupament de pla estratègic de la Cerdanya. Aquell mateixa dia, a la tarda, serà el torn de la relació entre la robòtica i la naturalesa amb Rebecca Noebel i Andra Keay, moderats per Rafel García, del VICOROB de la UdG; i el darrer dia, dijous 25, s'exposaran les mesures de «Millora en la sostenibilitat del sistema de producció alimentària» amb Veerle Mommaerts, Svetlana Eskebaek i Arnau Queralt, moderats per Anna Nadal, de la UdG.