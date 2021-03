Record per a veïns víctimes de l'holocaust a Sant Gregori

L'Ajuntament de Sant Gregori reconeix les víctimes de l'holocaust nascudes al municipi. El ple del consistori, celebrat el 8 de març, va acordar per unanimitat fer aquest reconeixement sol·licitant les llambordes Stolperstein a través de Memorial Democràtic. Així, s'inicia un procés per rebre-les, que pot trigar fins a dos anys.

El consistori va detectar, a principis d'any, que al registre de víctimes de l'holocaust, gestionat per Memorial Democràtic (que es va actualitzant), hi constaven tres persones nascudes al municipi: Martí Ribas Timonet, Miquel Tarrés Torrent - ambdós morts a Gusen l'any 1942 -, i Josep Roger Estevé, mort a Hartheim el mateix any.

L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, destaca que «és important com a Ajuntament reconèixer a aquestes persones del nostre municipi, que malauradament van morir en aquestes circumstàncies i en fets que esperem que no es tornin a reptir en la història de la humanitat».