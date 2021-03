El risc de rebrot a Girona té la xifra més baixa en mig any

La millora epidemiològica cada dia és més evident i les dades demostren aquesta dinàmica positiva des de fa setmanes. Una de les xifres més destacables i que, de moment, evidencia més aquest canvi és l'índex de rebrot. Segons la darrera actualització de Salut, l'indicador se situa en un valor de 188 punts i es tracta de la xifra més baixa des de principis de setembre, quan començaven a augmentar els casos pel retorn de vacances d'estiu i l'increment de cribratges massius a la població.

Al llarg d'aquests sis mesos, l'índex de rebrot ha experimentat alts i baixos i va arribar a registrar la xifra més elevada de la pandèmia el 23 d'octubre (1.190) en plena segona onada. El pic de la tercera onada es va assolir el 5 de gener amb 682 punts, dada molt allunyada del de la segona. Val a dir que, en tot aquest any, el paràmetre sempre s'havia mantingut per sobre dels 200 punts, fins ara. Això vol dir que el risc ha passat de ser «molt alt» a «alt», segons els paràmetres de Salut.

Actualització a Girona

D'altra banda, les dades epidemiològiques van seguir sent bones ahir. L'altre indicador de contagi principal, la velocitat de propagació del virus (Rt), també va baixar, en aquest cas una centèsima fins a 0,89.

L'altra bona notícia és la forta davallada d'hospitalitzats. En concret ahir n'hi havia 180, dotze menys que el dia anterior, i la xifra cada vegada s'allunya més del llindar de 200. Seguidament, el nombre d'hospitalitzats crítics va baixar fins a 42, cinc menys que el dia anterior. Un any després del primer ingrés per coronavirus a l'UCI del Trueta, sembla que la pressió assistencial va millorant. Malgrat tot, cal estar alerta perquè aquesta davallada general no significa que s'estigui estabilitzant la situació hospitalària, perquè dies que el nombre d'ingressats va experimentant alts i baixos.

Respecte a les defuncions, ahir Girona en va notificar quatre de noves. i quant al nombre de nous casos, ahir Salut en va notificar 120 de nous, un 51% més que el dia anterior.

Seguidament, ja s'han vacunat amb la primera dosi 61.413 gironins, 2.016 més que la darrera actualització. Pel que fa a la segona dosi ja l'han rebuda 21.609 persones, 648 més.

Si analitzem les dades per comarques, la Garrotxa té un índex de poc més de 400 punts i se situa en quarta posició a Catalunya després de la Vall d'Aran, Osona i el Pallars Sobirà. La transmissió del virus, en canvi, no és massa elevada ja que es manté per sota d'1 i s'aproxima a la mitjana gironina. Cal tenir present que aquesta comarca no forma part de la Regió Sanitària de Girona. En canvi, la comarca gironina que el té més elevat és la Selva, amb 1,13. Això vol dir que cada cent infectats en poden contagiar uns 113 de mitjana. Per altra banda, té el risc de rebrot més baix de la província, amb 155 punts, tot i que encara es manté en alt.

Finalment, quant a municipis, Olot és la tercera ciutat de més de 20.000 habitants que té el risc de rebrot més elevat de Catalunya. L'índex és de 518 punts. Com a contrapunt, hi ha tres municipis que tenen l'índex per sota de 100: Vilafant (64), Lloret de Mar (95) i Blanes (96).

Segueix la millora a Catalunya

D'altra banda, la situació epidèmica i la pressió hospitalària segueix millorant lentament a Catalunya, amb un descens setmanal de menys del 2%, encara que en el darrer balanç s'han diagnosticat 1.449 nous contagis i notificat 28 morts per covid-19, cosa que indica que segueix existint transmissió comunitària.

El risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de l'epidèmia,es va situar ahir en 195 punts, tres menys que dimarts, encara lluny del llindar de 100, que indica el risc alt, però en una situació que no passava des del 10 de desembre, quan va començar a pujar la tercera onada.

El nombre de pacients hospitalitzats ahir era de 1.552, un total de 33 menys que la vigília, dels quals 481 estaven a l'UCI, 19 menys, una xifra que no es donava des de l'11 de gener, fa dos mesos, i que són 250 pacients greus menys que el pic a les UCIs en aquesta tercera onada que va haver-hi l'1 de febrer, amb 731 malalts crítics per covid-19.

Malgrat les mesures restrictives vigents a Catalunya -toc de queda, confinament comarcal i perimetral de Catalunya, limitació d'horaris i aforaments- els indicadors epidèmics milloren lentament, segons els epidemiòlegs, a causa de l'extensió de la variant britànica, més contagiosa, que fa que la velocitat de propagació (Rt) es mantingui en 0,92, és a dir, cada 100 infectats contagien de mitjana 92 persones.

Restriccions d'AstraZeneca

Finalment, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar ahir que la Comissió de Vacunes estudiarà avui aixecar la restricció a 55 anys del vaccí d'AstraZeneca. Darias va afirmar que aquest extrem no és cap novetat respecte al full de ruta pactat inicialment a la Comissió de Salut Pública, on hi ha representació de totes les administracions. Va subratllar que l'estudi que la farmacèutica duu a terme als EUA encara no ha acabat, però va admetre que hi ha evidència científica que indica que el vaccí és segur.