Sanitaris es concentren a Girona per reivindicar menys privatitzacions

Més d'un centenar de professionals de diversos col·lectius assistencials es van concentrar ahir a Girona per reivindicar una salut totalment pública i lliure de privatitzacions a més d'una millora de drets laborals. La protesta es va emmarcar en la vaga convocada a tot Catalunya per part de sindicats minoritaris i amb el suport de la CUP amb l'objectiu de reclamar millores «històriques» d'aspectes que s'han agreujat degut a la pandèmia.

Anna Alcalà, representant del sindicat CATAC-CTS-IAC, va explicar ahir a aquest diari que reivindiquen una reducció dels contractes temporals, la recuperació de poder adquisitiu perdut per les retallades des del 2010 i un reforç de l'atenció primària. «El pressupost cap a l'atenció primària hauria de ser el 25% del total. És cert que s'ha invertit però no n'hi ha prou i, a més, és necessari un canvi de gestió urgent», va explicar Alcalà.

La representant del sindicat i de la mesa sanitària sindical -especialment constituïda per a l'ocasió- també va remarcar que la vaga d'ahir és «històrica» perquè «per primera vegada engloba diversos col·lectius sanitaris, de residències, del transport sanitari i, en general, de tots els serveis assistencials a les persones».

Absència d'altres sindicats

Anna Alcalà també va lamentar l'absència d'altres sindicats amb més representació que donessin suport a la vaga. Segons fonts de Comissions Obreres i de la Intersindical consultades per aquest diari, van admetre que «comparteixen totalment les reivindicacions, que s'han agreujat per la pandèmia, però ara no és moment de fer una vaga, tenint en compte la forta pressió assistencial que encara hi ha».

Suport de la CUP

Finalment, la CUP va enviar un comunicat de suport a la convocatòria de vaga de la mesa sindical sanitària (formada pels sindicats USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC, PSI lluitem, COS i CGT) i a les aturades indefinides.

El partit independentista va denunciar que només un «canvi integral de model sanitari i dels serveis assistencials» podrà resoldre la manca de recursos i la precarietat creixent entre els professionals. En aquest sentit, va insistir en un nou «Pacte de Salut».

Segons Salut, fins ahir al migdia el seguiment de la vaga a Catalunya va ser de l'1%.