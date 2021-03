Tancament de les comunitats autònomes per Setmana Santa

El Govern espanyol i les comunitats autònomes van pactar ahir el pla per al pont de Sant Josep i Setmana Santa, que consisteix en un tancament perimetral de totes les comunitats excepte Balears i Canàries, un toc de queda a les onze de la nit com a màxim i reunions d'entre quatre i sis persones en espais públics i de només persones que siguin convivents en els espais privats.

Així ho va anunciar en la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que va agrair l'esforç de tots els consellers per arribar a aquest «acord de mínims», al qual les comunitats podran afegir altres restriccions que considerin oportunes.

Un acord que avui serà publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la qual cosa suposa que és d'obligat compliment i que abasta dos períodes: el primer entre el 17 i 21 de març en les autonomies en les quals el dia 19 és festiu i del 26 d'aquest mes fins al 9 d'abril a tot el territori.

L'abstenció de Catalunya

La comunitat de Madrid hi va votar en contra i va anunciar que no tancarà perimetralment la comunitat, mentre que Catalunya va anunciar la seva abstenció. Fonts de la Generalitat ho van argumentar perquè creuen que el Govern espanyol «només vol actuar quan arriben les vacances i la resta de l'any se'n renta les mans». «Una vegada més, actua per frenar els peus a Madrid, però per a res més», van indicar les mateixes fonts.

D'altra banda, el Procicat es va reunir ahir per abordar la revisió de les actuals restriccions a Catalunya -en vigor fins al proper dilluns, 15 de març, i està previst que al llarg d'avui anunciï alguna decisió. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aixecar el confinament comarcal al llarg dels propers dies. Tot dependrà, en última instància, de l'evolució de les dades epidemiològiques, que han millorat al llarg dels últims dies.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, compareixeran avui a partir de les dotze del migdia per tal d'explicar quina és la situació epidemiològica i de mobilitat al conjunt de Catalunya. Al seu costat hi haurà el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, i el comissari dels Mossos d'Esquadra, David Boneta.