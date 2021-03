Catalunya relaxa restriccions pensant en la Setmana Santa

Repetició, a menor escala, de l'errada d'intentar salvar les festes de Nadal o lògica relaxació per la necessitat de donar oxigen als sectors més afectats i mitigar el desgast de la ciutadania? Només l'evolució de les dades podrà respondre a la pregunta, però la realitat és que ahir el Procicat va fer un pas endavant en el procés de desescalada quan falten quinze dies per Setmana Santa. A partir de dilluns, a Catalunya ja no serà vigent el confinament comarcal, sempre que els desplaçaments es facin amb la bombolla de convivència, i s'acabarà amb el tancament del comerç no essencial els cap de setmana i s'amplia a 800 metres quadrats l'espai de venda en les grans superfícies. El govern també ha flexibilitat les restriccions en l'esport, tant per les lligues on participen de menors de 16 anys com per a l'accés de públic a totes les competicions excepte la Primera i Segona Divisió de futbol i la lliga ACB de bàsquet, i reobre casinos i sales de joc amb aforament limitat. La idea és «recuperar cada vegada més vida», segons va explicar la consellera de Salut ,Alba Vergés, en la roda de premsa per explicar unes mesures que no afecten la restauració, bars i restaurants continuaran tancats més enllà de les cinc de la tarda sense recuperar la possibilitat de poder servir sopar, i en la qual es va confirmar tant el toc queda a les deu de la nit com el confinament perimetral de Catalunya fins més enllà de Setmana Santa.

«No podem interpretar que un augment de la mobilitat sigui un augment de les trobades socials de forma intensa». Amb aquestes paraules, Alba Vergés va voler posar aigua al vi dels que veien l'anunci d'ahir com una mena barra lliure per moure's per tot Catalunya perquè les noves mesures, aplicant el que es va decidir en el Consell Interterritorial de dimecres a Madrid, limiten les trobades a un nombre limitat de persones. «Tot allò que es faci fora de la bombolla de convivència ha d'estar fet sempre minimitzant els riscos i amb precaució», va afegir la consellera en una roda de premsa recollida per l'agència ACN on va deixar clar que el ritme de la desescalada el marcarà la progressió del procés de vacunació: «Sabem que d'aquí a poques setmanes tindrem moltes més dosis i deixarem l'hivern enrere i això previsiblement pot portar a un escenari millor. Hi hem d'arribar bé».

El govern manté que «és possible recuperar activitat a poc a poc» per aconseguir el que Vergés va definir com «un nou paradigma» de la pandèmia d'aquí a un parell de mesos. Al seu costat, Josep Maria Argimon també es va mostrar partidari de «donar aire» perquè «la situació epidemiològica no varia, és la que estem descrivint des de fa dies. És un descens lent, però molt continuat». Des de Salut, calculen que, entre vacunats i gent que ha passat la malaltia, una de cada cinc persones té algun tipus d'anticòs davant del coronavirus.

Grups de convivència

«La mesura més rellevant és que les persones de la mateixa bombolla de convivència ja es podran moure al territori de Catalunya», va reconèixer, en la mateixa roda de premsa, el conseller interior Miquel Sàmper que, però, va deixar clar que el govern seria estricte amb la condició que el moviment entre comarques només es podrà fer amb el grup de convivència. És a dir,a partir de dilluns, es podrà a anar a una segona residència, a un hotel o a una casa rural amb la família, però no amb un grup d'amics amb qui no convisquis diàriament. Una restricció que, en certa manera, permet al Govern català adaptar-se al que es va aprovar, en l'àmbit estatal, en el Consell Interterritorial del Ministeri de Sanitat de dimecres: no es podrà entrar ni sortir de les autonomies tret que sigui un cas de força major, toc de queda a les 23.00 hores (Catalunya l'avança una hora) i, sobretot, només reunions de convivents a les cases i en bars i restaurants, taules de quatre persones a l'interior i de sis a les terrasses

A diferència d'altres cops, l'anunci del final del confinament comarcal no va anar acompanyat de l'obertura de la frontera amb Andorra que no podrà rebre visitants Catalans per Setmana Sant si no arriba una rectificació des del govern de la Generalitat. Al programa «a Rèplica» d'Andorra Televisió, segon recollia l'agència ACN el cap de l'executiu del Principat, Xavier Espot, va dir que «crec que la decisió mereix ser reconsiderada i ens seguirem esforçant per convèncer que se'ns assimili a tots els efectes» i va lamentar que «la diferència de tractament entre el de Catalunya i el que ens dona França, esdevé cada vegada més cridanera».