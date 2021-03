La CUP vol que la Diputació reuneixi la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat

La CUP ha demanat a la Diputació de Girona que convoqui «urgentment» la comissió de seguiment del Pla d'Igualtat. En aquest sentit, la formació lamenta el «silenci» de la institució i denúncia la «desatenció» que ha experimentat el Pla d'Igualtat en els darrers anys, incomplint el que preveu la Llei d'Igualtat.

Coincidint amb el 8-M, la diputada de la CUP, Laia Pèlach, va denunciar que la institució havia «vetat» el seu missatge, on denunciava «abusos» i «masclisme» a la institució. Ara, els cupaires assenyalen que l'organisme provincial «desatén des de fa anys les seves obligacions en matèria d'igualtat». Segons recorden, el 15 de febrer de 2011 la Diputació va aprovar el Pla d'Igualtat que havia de tenir una durada de quatre anys. Però, segons lamenten, des d'aleshores s'ha fet «ben poca cosa», i al ple del novembre de 2018, arran d'una proposta d'actualització de la comissió de seguiment del Pla, el que llavors era diputat de Recursos Humans, Pere Maluquer, va admetre que s'havia «avançat poc». Aleshores, doncs, la CUP ja va denunciar la «poca feina» que s'estava fent.

I, des de llavors, assenyalen que la situació no ha millorat. La formació independentista indica que, malgrat que la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat s'hauria de celebrar com a mínim cada sis mesos, fa més de dos anys que no s'ha reunit. A més, tampoc s'ha fet cap actualització ni canvi en el Pla, malgrat que teòricament finalitzava l'any 2014. També lamenta que no s'hagi fet cap diagnosi ni cap seguiment de quina és la situació actual a la Diputació.

És per això que, a banda de demanar que es convoqui urgentment la Comissió de Seguiment, els cupaires també volen que esque faci una auditoria externa que analitzi la situació de la Diputació en matèria d'igualtat.