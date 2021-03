L'aeroport de Girona suma 463 usuaris el mes de febrer, un 98,7% menys que l'any passat

El nombre de passatgers a l'aeroport de Girona segueix sense remuntar i durant el mes de febrer ha acumulat 463 usuaris, un 98,7% menys dels que hi havia l'any passat. De tota manera, aquesta xifra encara representa una disminució de la meitat dels passatgers que hi va haver durant el mes de gener (863). Això deixa un acumulat de 1.326 usuaris entre els dos primers mesos del 2021, un 98,1% menys dels que hi havia en el mateix període de l'any passat, just a les portes de l'arribada de la pandèmia a Catalunya. Pel que fa a les operacions, aquest febrer també s'han registrat la meitat d'aterratges i enlairaments respecte el febrer de 2020 amb 505 moviments (un 60,4% menys).

Part de la caiguda registrada aquest febrer respecte el mes de gener en nombre de passatgers es deu a l'operació tornada que hi podria haver hagut el gener després del Nadal. De fet, el gener hi va haver 485 passatgers que van sortir de Girona, mentre que només en van arribar 378. Aquest febrer, el nombre d'arribades ha estat de 223 persones i 240 han sortir de la terminal gironina.

Les mercaderies tampoc tenen un saldo positiu aquest mes, amb 7.289 kg transportats, una xifra un 23,1% menor que el mateix període de l'any passat.