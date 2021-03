Les morts a Girona gairebé es redueixen a la meitat en 14 dies

La davallada de positius per coronavirus a Girona ja s'està reflectint en el nombre de morts, que cada vegada va baixant més. De fet, les dades evidencien aquest canvi de tendència i sembla que de moment la soca britànica no es fa notar massa en les xifres en general.

De fet, segons publica Salut, de l'1 al 7 de març Girona va notificar 19 defuncions, gairebé la meitat que dues setmanes enrere, quan se'n van notificar 33. Paral·lelament, la davallada de casos segueix sent evident. En el mateix període es van diagnosticar 808 positius, gairebé un 30% menys que dues setmanes enrere, quan n'hi va haver 1.126.

I és que els principals indicadors de contagi també han experimentat una davallada considerable. El risc de rebrot ha passat de 274 a 183 punts en dues setmanes i la velocitat de propagació del virus ha passat de 0,95 a 0,88 en el mateix període de temps.



Respecte a les dades d'ahir, es van sumar 131 casos nous respecte al dia anterior, un 9,1% més. A més, es van produir quatre noves defuncions i el total s'eleva a 1.862. Seguidament, ahir hi havia tres hospitalitzats menys però, com a contrapunt, quatre crítics més.

El ritme de vacunacions segueix sent bo. Ja s'han vacunat amb la primera dosi 63.809 persones, 2.396 més que ahir que la darrera actualització. Pel que fa a la segona dosi ja l'ha rebuda 21.848 persones,239 més. De fet, ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que «una de cada cinc persones té ara alguna mena d'anticossos contra el virus».





Millora a Catalunya

Seguidament, a Catalunya totes les dades segueixen millorant. Ahir hi havia gairebé 50 ingressats menys per coronavirus i 10 pacients crítics menys. A més, es van sumar 1.617 casos i 26 morts. Els indicadors de contagi van baixar o es van mantenir iguals que el dia anterior i la positivitat dels darrers dies també es va mantenir per sota del 5%.

Finalment, segons va avançar ACN, la Generalitat ha tancat de forma cautelar i immediata la residència privada Maricel de Canet de Mar, que forma part de la regió de Girona, després de constatar -hi «greus mancances».

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus