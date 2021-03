El nou edifici de l'institut Brugulat de Banyoles s'acabarà a principi de curs

El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, va anunciar ahir que el nou edifici de l'institut Josep Brugulat de Banyoles s'enllestirà a principis del curs vinent. Les obres, que suposen una inversió de 6,59 milions d'euros, van començar al novembre del 2019. Fins ara, han permès aixecar una ala nova (on hi haurà aules i despatxos) i remodelar part de l'edifici actual. El conseller va recordar que l'ampliació era «una necessitat històrica» per solucionar la manca d'espais que té el centre (que actualment té part de les aules en mòduls prefabricats). Bargalló també va visitar durant el matí l'Institut de la Bisbal d'Empordà.