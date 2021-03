Ryanair exclou Girona de «la major programació de vols domèstics de la història»

Ryanair va anunciar ahir la «major programació de vols domèstics a Espanya de la seva història» per aquest estiu, però n'ha exclòs l'aeroport de Girona-Costa Brava, que, si no hi ha canvis, no es connectarà amb cap altra ciutat de l'Estat, malgrat que sí que es mantenen la trentena de destins europeus anunciats fa unes setmanes.

L'aerolínia irlandesa de baix cost va anunciar ahir nou noves connexions domèstiques, de manera que oferirà un total de 70 rutes per connectar ciutats espanyoles durant aquest estiu, fet que suposarà un 40% més de les que va tenir durant les vacances de l'any passat.

En total, Ryanair oferirà 800 vols setmanals que connectaran 21 aeroports de l'Estat, entre els quals hi ha els principals destins de sol i platja, com Eivissa, Alacant, Tenerife, Menorca o Màlaga, així com altres ciutats com Saragossa, València o Santander. En un comunicat, Ryanair va assenyalar que, a mesura que els processos de vacunació es vagin «intensificant» al llarg dels propers mesos a totes les comunitats autònomes, «s'espera que el tràfic domèstic sigui el primer en disparar-se aquest estiu».

En aquest sentit, l'aerolínia de baix cost es mostra «encantada» de participar en la «recupearció la indústria turística espanyola, oferint connectivitat i creixement a totes les regions». «Estem molt contents de seguir ajudant les ciutats a créixer i promovent la connectivitat entre la península i les illes Canàries i Balears, malgrat els danys causats per la pandèmia de la covid-19», ha assenyalat el director comercial de la companyia, Jason McGuinness. El llançament de les noves rutes domèstiques ha anat acompanyat, com ja és habitual, de fortes campanyes promocionals.

L'aeroport de Girona-Costa Brava, tanmateix, queda exclòs d'aquests plans, cosa que no és sorprenent, ja que des de fa anys està encarat cap a un turisme més internacional. De fet, Ryanair volarà a partir de Setmana Santa, i durant tota la temporada d'estiu, des de Vilobí d'Onyar fins a 28 ciutats europees d'Itàlia, Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Hongria, Irlanda i Polònia.

Tot i això, l'aposta de Ryanair per Girona ha trontollat en els darrers mesos, després d'anunciar la voluntat de tancar la base (cosa que ha fet durant la temporada d'hivern) i els conflictes laborals amb els seus treballadors arran dels EROs aplicats, que li han suposat diverses sentències en contra.