Sis espais naturals per visitar a poc més d'una hora en cotxe de Girona

Et proposem sis espais naturals a poc més d'una hora en cotxe de Girona per visitar amb el grup bombolla a partir del dilluns 15 de març, quan el Procicat aixeca el confinament comarcal.





Sant Pere de Rodes i el castell de Sant Salvador

El Monestir de Sant Pere de Rodes s'aixeca en un dels cims de la Serra de Rodes, una cadena a primera línia de mar al nord de l'Alt Empordà. És un dels nombrosos testimonis de l'arquitectura romànica catalana, però potser és un dels més sofisticats arquitectònicament. El monestir està construït en terrasses per adaptar-se al terreny i els diversos edificis s'organitzen al voltant del claustre i l'església, aixecada entre els segles X i XI. En aquests dos edificis s'hi pot apreciar una mostra excepcional de l'escultura romànica: les columnes (originals de l'antiguitat) i els capitells que les coronen ens parlen de la marcada influència clàssica que té aquesta singular església. Des del monestir es pot gaudir d'una de les millors vistes del Cap de Creus. Poc abans d'arribar-hi, hi ha les restes del poble medieval de Santa Creu de Rodes, entre les quals destaca l'església de Santa Helena de Rodes o el castell de Sant Salvador de Verdera.

El santuari de la Mare de Déu del Mont

L'excursió s'ubica entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà en un dels tres cims més coneguts d'aquesta regió: el santuari de la Mare de Déu del Mont. Situat a 1.125 metres d'altitud, aquest cim és el de menor alçada per darrere del Puig de Bassegoda (1.373?m) i el Comanegra (1.557?m). Les seves vistes són impressionants, podent veure des del Canigó fins al Puigmal, a més del Cap de Creus i el Golf de Roses o la resta de muntanyes de la Garrotxa.

El castell de Requesens

El Castell de Requesens està situat al bell mig del paratge de l'Albera, que va viure els seus moments de màxima esplendor al s.XIX. L'edifici actual es tracta d'una reconstrucció neomedieval de l'antic castell del s. XIII. Els espectaculars elements defensius, aliens a la tradició regional, donen un aspecte fantasiós i de llegenda a l'edifici. A partir del poble de Cantallops per una pista de muntanya d'uns 6 km. Hi ha una altra pista des de Sant Climent Sescebes, més llarga i en pitjor estat. El darrer tram, a partir de la "fàbrica de pipes o serradora", és converteix en una pista costeruda no sempre apta per a tots els vehicles i que puja fins al turó on hi ha el castell.

Serra de Collserola

Masies, ermites, rieres, fonts i bosc mediterrani. Encara que sembli sorprenent és el que podem trobar al bell mig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més de 8.000 hectàrees d´espai natural preservat, on predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una valuosa diversitat biològica.

Muntanyes del Maresme

Boscos vora el mar. És el que trobem al parc del Montnegre i el Corredor, que destaca per les pinedes de pi pinyer del vessant litoral, que es transformen en alzinars, rouredes i suredes cap a l'interior del massís. Els dòlmens neolítics, les restes ibèriques i les esglésies medievals s'insereixen en un paisatge divers de conreus, boscos i masies, producte dels usos agroforestals dels darrers segles.

Ruta per les Valls del Montcau

El Montcau, un cim de 1.056 metre, és una de les corones del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, extensió vegetal de quasi catorze mil hectàrees, situada al sud-est de la comarca del Bages i al nord-oest del Vallès Occidental. Entre els llocs d'interés a l'entorn d'aquesta zona hi trobem la població medieval de Mura, el parc del Llac de Navarcles i les nobroses fonts que hi ha la rodalia, el pont gòtic de Vilomara, el monestir de Sant Benet de Bages, o el Castell de Talamanca.