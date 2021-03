Els primers robots d'alta desinfecció per llum ultraviolada adquirits per la Comissió Europea estan arribant a trenta-un hospitals de tot Europa, entre els quals cinc de catalans. Entre aquests hi ha l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes i l'Hospital Josep Trueta de Girona, que ja disposen d'un robot capaç de desinfectar una habitació, un quiròfan o una sala de mida estàndard en tan sols deu minuts a través de llum ultraviolada.