Absolt el professor d'hípica acusat de tocar el cul a una noia

L'Audiència de Girona ha absolt el professor d'hípica de Vilallonga de Ter que s'enfrontava a 3 anys de presó per tocar el cul a una menor alumna seva. La sentència recull que a les 16.15 del 19 de gener del 2019 la menor, que tenia 15 anys, va voler acariciar una euga que solia muntar. Com que l'animal no es deixava, el processat li va dir que entrés a la quadra per «ensenyar-li» a tocar el cavall. Un cop dins l'estable, va tancar la porta. El tribunal exposa que «li va explicar com havia de tocar el cavall perquè es relaxés i sense perill» però conclou que «no ha resultat provat» que el processat abusés sexualment de la menor. Segons la sentència, el relat de la víctima «no supera el llistó de fiabilitat» per a una condemna.

«L'acusació es fonamenta en el testimoni de la víctima, i el tribuna considera que aquest testimoni no arriba al llistó de fiabilitat suficient, tenint en compte, a més, que les altres proves practicades no contribueixen a assolir el grau de convicció necessari per desvirtuar el dret a la presumpció d'innocència de l'acusat», conclou la sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona. La sentència recull que la menor, que en el moment dels fets tenia 15 anys, va incórrer en contradiccions en les diferents declaracions que va fer al llarg del procediment.