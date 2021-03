Argimon ampliaria l'horari de la restauració per «anar a sopar amb la bombolla»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, es va mostar ahir partidari de flexibilitzar més les restriccions a la restauració, per exemple permetent obrir al vespre. «Jo aniria a sopar amb la meva bombolla», va respondre a Ràdio 4 i La2 en ser preguntat si seria favorable a permetre-ho. Ha afegit però que ell no és «qui posa totes les normes». El secretari va insistir en la necessitat de «seguir donant aire» i, tot i que va afirmar que se n'ha donat «bastant», es va mostrar partidari d'haver-ho fet una mica més en alguns sectors. «Hi ha gent que és més agosarada i gent que ho és menys»,va declarar. Argimon va ferr aquestes declaracions un dia després que s'anunciessin les noves flexibilitzacions, que no inclouen canvis en la restauració.

Una decisió que va deixar insatisfetes a les principals associacions del sector. La Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona, la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona i la Federació d'Hostaleria de Lleida van celebrar ahir la fi del confinament comarcal, però van reclamar al Govern obrir les terrasses fins a les deu de la nit, ja que l'activitat en aquests espais és «pràcticament innòcua» al virus. «Vist que no estan previstes compensacions o que aquestes seran mínimes, necessitem equilibrar les despeses i no generar més pèrdues. Fa massa temps que tenim fortes restriccions», van lamentar. Els hostalers han demanat també allargar el toc de queda fins a les onze de la nit per poder treballar en la franja de sopars.

Les associacions del sector van assegurar ahir que no poden esperar quinze dies per treballar a les terrasses i van reclamar solucions immediates. «Demanem que es revisin les restriccions que s'han de publicar demà(avui) amb caràcter urgent, almenys per treballar les terrasses i, quan millorin mínimament les dades, als sopars», van assegurar.

En qualsevol cas, els hostalers van celebrar com una «excel·lent notícia» l'obertura del perímetre comarcal, així com la reactivació d'altres activitats afectades. Tot i això, van assegurar que no poden entendre el criteri tècnic pel qual es mantenen «fortes restriccions» en el seu sector, mentre que d'altres «amb riscos similars» poden treballar.

Més contrariats, encara, es mostren els propietaris de locals d'oci nocturn i, per exemple, ahir es va saber que el Grup Costa Estes - gestors de discoteques barcelonines com Pacha, Opium o Bling Bling - van decidir fer el pas i reclamar compensacions econòmiques pels perjudicis i les despeses que han assumit durant la pandèmia sense poder ingressar res. Els propietaris de Costa Este, els germans Javier i Ramón Bordas, articularan t aquesta demanda a través de la plataforma d'afectats PEAcovid, que ha començat els tràmits per exigir per via judicial al govern espanyol compensacions econòmiques que superen els 200 milions d'euros.