Cacen un conductor drogat circulant per l'A-2 a Vilademuls

Els Mossos d'Esquadra han caçat dos conductors a l'autovia A-2 i a la carretera N-II en un sol dia que havien consumit substàncies i anaven sota els seus efectes mentre conduïen. Un d'ells havia consumit drogues i l'altre anava molt begut.

En el primer cas, els agents de Trànsit van denunciar administrativament un veí de Girona per una infracció de velocitat i per donar positiu per consum de drogues. Concretament, els fets van passar aquest dimecres en un control de velocitat que una patrulla de trànsit havia establert al quilòmetre 733 de la carretera A-2, dins del terme municipal de Vilademuls.

Cocaïna i cànnabis

Pels volts de les onze del matí els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona van detectar un turisme que circulava a 134 km/h, en un tram limitat a 80 km/h. En aturar el vehicle per notificar la denúncia de velocitat, els agents van detectar una forta olor de marihuana. Per aquest motiu li van realitzar la prova de detecció de drogues al conductor i va donar positiu per consum de dues substàncies estupefaents: cocaïna i cànnabis.

El conductor va quedar denunciat administrativament i el vehicle va quedar immobilitzat.

A gran velocitat a la Jonquera

L'altre cas es remunta cap a dos quarts d'onze del matí, quan els agents realitzaven un control de restriccions de mobilitat al quilòmetre 776,8 de la carretera N-II, al terme municipal de la Jonquera.

Els Mossos de Trànsit van aturar un vehicle amb dos ocupants i quan es van dirigir al conductor van detectar que tenia una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,85 mg/litres d'alcohol per litre d'aire expirat, més del triple de la taxa màxima permesa (que es troba en 0,25mg/l en aquest cas pel tipus de vehicle).

Saltar-se el confinament

Per aquest motiu, el vehicle va quedar immobilitzat en una base de grues i els Mossos van detenir el conductor, a qui també van denunciar per saltar-se el confinament. L'arrestat és un home de 67 anys, de nacionalitat francesa i resident a Pia (França). Per aquest motiu se'l va denunciar i també va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic.

El detingut a la Jonquera va passar el dia 11 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.