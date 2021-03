Cau un 15% en dos anys l'alumnat de Religió a les comarques gironines

Un de cada quatre alumnes d'escoles públiques i cristianes de la Diòcesi de Girona estudia l'assignatura de Religió. Tot i això, la xifra d'estudiants que cursa aquesta signatura continua a la baixa, segons les dades fetes públiques ahir pel Bisbat. Durant aquest curs 2020-2021, hi ha 28.699 alumnes d'aquestes escoles matriculats a l'assignatura de Religió, el que suposa un 26,28% del total. Tot i això, si es compara amb les dades de fa dos anys (ja que l'any passat no es van fer públiques perquè va esclatar la crisi de la Covid-19), es pot veure que llavors eren 33.811 els estudiants que cursaven l'assignatura, el que suposa una caiguda del 15% (és a dir, 5.112 estudiants menys).

Del total d'estudiants que aquest curs estudien religió a les comarques gironines, 9.918 ho fan en centres públics i 18.781 en escoles cristianes. El delegat d'Ensenyament i de l'Escola Cristiana del Bisbat, Pere Micaló, assenyala que, en general, les xifres de la diòcesi gironina se situen en la mitjana catalana. També assenyala que, «davant del moment excepcional que s'està vivint», des de la delegació es va demanar al professorat de Religió que es posés a disposició dels equips directius de les seves escoles «i que col·laboressin al màxim en la seva organització a tots els nivells».

Si s'observen les xifres amb més detall, a les etapes d'educació infantil i primària de les escoles públiques i cristianes hi ha 17.641 estudiants que cursen l'assignatura de Religió, el que suposa un 26,02% del total. Aquesta xifra es manté molt similar a les etapes d'ESO i Batxillerat, on hi ha 11.058 alumnes matriculats en aquesta matèria.

Si es tenen en compte només els centres públics, hi ha 5.664 alumnes (un 10,27%) que estudien Religió a les etapes d'Educació Infantil i Primària, així com 4.254 alumnes (un 12,54%) que ho fan a ESO i Batxillerat. En aquestes escoles, s'ha comptat amb 183 mestres i professors en actiu, dels quals 122 han impartit l'assignatura a Educació Infantil i Primària i 61 ho han fet a Batxillerat.

Finalment, pel que fa a les escoles cristianes, hi ha 11.977 estudiants (un 94,5%) que estudien Religió a Educació Infantil i Primària, i 6.804 que ho fan a ESO i Batxillerat (un 91,19% del total). En aquests centres educatius s'ha comptat amb 481 mestres i professors en actiu, dels quals 370 han impartit l'assignatura en etapes d'Educació Infantil i Primària, mentre que 111 ho han fet a ESO i Batxillerat.