Girona registra més de mig miler de robatoris de vehicles cada any

La província de Girona registra cada any de mitjana més de 500 robatoris de vehicles. Es tracta d'un tema preocupant i sovint complicat alhora de resoldre per la policia, ja que hi ha autèntics especialistes en robatoris de vehicle. N'hi ha que formen part de bandes que els envien a altres països, d'altres que els embarquen i venen a peces a països sobretot d'Àfrica.

Però també es donen casos en què són delinqüents els qui roben un vehicle per cometre un cop, per exemple, desplaçar-se per fer un robatori. Després de fer l'il·lícit, els delinqüents se'n solen desfer i en algunes ocasions, aquests vehicles sostres han aparegut fins i tot cremats o abandonats en àrees de difícil accés o descampats.

A Girona s'ha detectat tot tipus de robatoris de vehicles, des de cotxes fins a camions, grues, motos. Per exemple, l'any passat van robar diverses grues per robar en entitats bancàries de Girona. Els criminals encastaven la grua i amb el braç estiraven el caixer i se l'emportaven sencer. Aquests vehicles, bona part, es van recuperar en àrees properes als fets. Ja que els delinqüents havien fugit després d'obtenir el botí.

La província de Girona detecta més de mig miler de robatoris l'any, així ho mostren les dades de sostraccions del Ministeri de l'Interior. L'any passat la xifra va ser més baixa, amb 529 casos. Mentre que el 2019, la policia havia tractat 686 casos. La davallada dels casos és d'un 22,9% i que ve donada sobretot per la generalitzada reducció dels delictes arran de la pandèmia del coronavirus. A tot Espanya també hi ha hagut una davallada, en aquest cas d'un 25%. S'han denunciat fins a 26.008 sostraccions de vehicles.

Les xifres de robatoris i la casuística situen Girona com la tretzena amb més casos. Aquesta és una de les conclusions de l'informe anomenat els Robatoris en els automòbils d'Espanya 2019, que ha fet públic recentment l'agrupació d'asseguradores Unespa. Al capdavant de les províncies on és més probable patir un robatori hi ha Sevilla, Madrid, Huelva i Barcelona.

Una anàlisi per ciutats situa Melilla al capdavant de les localitats on és més probable patir un incident d'aquestes característiques. No obstant això, aquesta ciutat autònoma se situa en aquesta posició per la seva singular ubicació geogràfica. La seva proximitat amb el Marroc genera que aquí la sostracció de vehicles es regeixi per un patró específic: «Robar per exportar», assegura l'informe.

La tendència dominant en el conjunt d'Espanya és una altra. Les grans àrees metropolitanes constitueixen l'entorn on es produeixen més delictes contra els vehicles. En aquesta classificació abunden els municipis situats a la perifèria d'alguna gran capital. És el cas de Dos Hermanas, Santa Coloma de Gramenet, Parla, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Badalona i Móstoles.

Per trobar la ciutat de Girona cal anar fins al lloc 41 de les ciutats on hi ha més probabilitat de patir un robatori d'aquesta tipologia. El 2020 se'n van produir 110, 14 més que l'any anterior

Vehicles d'entre 11 i 25 anys

Sis de cada 10 robatoris estan protagonitzats per vehicles que tenen entre 11 i 25 anys d'antiguitat. És a dir, aquells més propensos a necessitar un recanvi. L'informe mostra, en canvi, que els vehicles més joves, aquells amb menys de cinc anys des de la seva matriculació, pateixen un 18% del les sostraccions.

Una dada curiosa de l'estudi són els cinc models cotxes més robats a Espanya durant el 2019: van ser el Seat Ibiza, el Seat León, el Volkswagen Golf, el Ford Focus i el BMW Sèrie 3.