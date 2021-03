La pandèmia congestiona més els jutjats: el 2020 tanca amb 46.000 casos pendents

La pandèmia ha tingut un impacte directe en el funcionament d'uns òrgans judicials ja ressentits de forma sistèmica molt abans de la crisi sanitària. Tal com ja s'esperava, durant l'any passat l'activitat judicial va caure en picat, i l'únic que ha pujat han estat els assumptes que han quedat pendents de tramitar.

Segons l'estadística d'activitat territorial que ahir va fer públic el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) l'any va tancar amb més de 46.000 casos a tràmit, un 15% més que l'any anterior. Traduït en volum de feina, implica que els òrgans necessitarien set mesos sense registrar nous casos per treure's de sobre tots els que tenen pendents. Es tracta, a més, d'un augment superior al que ha registrat el total de Catalunya, que se situa en un 11,5%.

La jurisdicció que més pateix la càrrega de feina és la social, que ja arrossega aquest problema des de fa anys. Els jutjats socials gironins són els que estan més congestionats per davant de la jurisdicció civil, que està en segon lloc. I és que tot i que té un volum d'ingressos molt inferiors que la mateixa jurisdicció civil o que la penal, té una mitjana d'assumptes per òrgan similar o superior.

Dit en xifres: el conjunt de jutjats penals de la província van rebre 43.680 assumptes durant l'any 2020 -un 19% menys-, que es tradueix en 970 casos per cadascun dels 45 òrgans repartits per la demarcació. Els jutjats socials, per la seva banda, van rebre 3.611 assumptes - un 4% menys-, és a dir, amb 902 casos a repartir en només els quatre jutjats socials situats a l'edifici de l'Audiència de Girona.

Tot i això, ha registrat la caiguda d'assumptes més moderada, però en canvi sí que ha resolt el 12% menys. Per això, també és la jurisdicció on el volum de feina que té pendent ha pujat més, prop d'un 18%, per sobre del total gironí que és del 15%.

Concretament, va tancar l'any amb 3.482 casos pendents de tramitar, un volum de feina que equival a més d'un any resolent sense nous ingressos per tal d'eliminar aquesta congestió.

Pel que fa a la resta de jurisdiccions, la civil és la que ha notat menys la caiguda d'ingressos només per darrere de la social, amb un 5,2% menys que l'any anterior. En canvi, l'activitat penal va caure un 19%, i encara va ser més gran la baixada de resolucions, amb un 22,5% menys.

Així doncs, en xifres totals, el conjunt de jutjats gironins va ingressar 81.273 assumptes, un 13% menys. En canvi, en va resoldre 75.999, prop d'un 17% menys, essent una caiguda dos punts superior a la catalana. Un any més i de forma més agreujada per la crisi sanitària, la justícia gironina ingressa més casos dels que resol.

En una situació semblant es troba el conjunt de Catalunya, que tot i que ha patit una caiguda d'ingressos d'un 14,5% menys i va resoldre un 15% menys d'assumptes. Per la seva banda, va deixar més de mig milió d'assumptes pendents de resoldre, un augment d'un 11,5% de la seva congestió.

De fet, la caiguda d'assumptes ha sigut més elevada que la mitjana espanyola, situada al 12%. La taxa de litigis catalana se situa en els 111,8 per cada 1.000 habitants, per sota de la mitjana de 116,5 del conjunt de l'Estat.

A les illes Canàries és on es concentra la taxa més elevada amb 154,1, seguida d'Andalusia, amb un 128,3. El País Basc i La Rioja, en canvi, tenen les taxes més baixes, amb un 85,5 i un 80,5 respectivament.