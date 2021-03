Salut reté 2.000 dosis d'AstraZeneca per precaució

El Departament de Salut va retenir ahir 2.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca a l'espera que es confirmi si té cap relació amb els casos de trombosis. Segons va informar el Departament, està a l'espera que hi hagi un informe definitiu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) que confirmi si el vaccí és la causa d'alguns trastorns de coagulació que s'ha detectat a diversos països europeus. El Departament diu que ja s'ha administrat el lot de vacunes d'AstraZeneca que tenia –unes 37.000- amb l'excepció de les 2.000 retingudes. Salut va assegurar que això no afecta el pla de vacunació per les properes setmanes, que es manté com estava previst.

D'altra banda, la Junta d'Andalusia també va immobilitzar un lot de 1.200 vacunes d'AstraZeneca ja que estaria vinculat a la partida que es relaciona amb els casos de trombosis en alguns països europeus. Així ho va explicar el conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, durant una trobada informativa. El conseller va dir que es va donar l'ordre d'immobilitzar els vaccins seguint un «principi de precaució» i tot i que l'Agència Europea del Medicament havia comunicat «que no hi havia problema ni relació directa entre aquest lot i l'augment de trastorns de coagulació». Aquestes vacunes es quedaran aturades fins que es conegui la resolució de l'Agència Europea del Medicament.

Resposta del govern espanyol

Com a reposta, el govern espanyol mantindrà intacte el pla de vacunació malgrat que diversos països europeus han cancel·lat l'administració de dosis de la vacuna d'AstraZeneca per suposats efectes adversos. Segons la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, l'executiu segueix el criteri de l'Agència Europea del Medicament (EMA) que considera que no hi ha evidències d'una relació causa-efecte entre la vacuna AstraZeneca i casos de trombosi. Montero va afirmar que «des del primer moment s'estan monitoritzant els possibles efectes adversos» de la vacuna i a l'Estat «no hi ha hagut declarada cap tipus de reacció que contraindiqui l'administració del vaccí». «Podem traslladar l'absoluta tranquil·litat per prosseguir» amb la vacunació, va dir.

«Incongruència» del govern

Com a contrapunt, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que hi ha una «petita incongruència» en no aturar la vacunació amb AstraZeneca però sí posposar el debat sobre si s'ha d'ampliar fins als 65 anys. Argimon va assegurar que «hi ha una mica de contradicció» entre la decisió de l'Agència Espanyola del Medicament de dir que es continuï amb la vacunació després que alguns països l'hagin aturat per casos de trombosis i la del govern d'ajornar el debat. El secretari va afirmar que s'han de «separar» els dos debats i va explicar que Catalunya continuarà administrant aquest vaccí com ha dit l'Agència Espanyola del Medicament.

El debat va sorgir després que cinc països europeus hagin aturat l'ús de la vacuna d'Oxford per una trentena de casos de trombosi que l'Agència Europea del Medicament (EMA) ja està estudiant. Argimon va explicar que es fa «ben fet» de posar l'ull en què ha pogut passar però va afirmar que els primers indicis de què disposa l'EMA apuntarien «més a una coincidència en el temps» que no pas a una relació de causa i efecte. Tot i això, va afirmar que s'ha de mirar «amb molta cura».

El secretari va dir però que aquest debat s'ha de separar del de l'edat a qui es pot administrar la vacuna.