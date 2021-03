«Comparades amb Europa, aquí les ajudes han estat un desastre absolut»

Les afectacions de la pandèmia en l'economia han estat generals, qui més qui menys ha vist alterat el seu model de negoci, però si un sector s'ha desplomat en sec és el de les agències de viatges. «No fem absolutament res, nosaltres bàsicament ens dedicàvem als grups i fa un any que la nostra feina ha caigut un cent per cent», explica Rosar Maria Casas, que amb la seva filla continuen anant cada dia a la coneguda oficina de la plaça de les Castanyes des d'on Domus Travel ha portat molts gironins a veure món o a fer excursions més properes, a teatre i altres espectacles a Barcelona... «El confinament em va agafar a Malta amb un grup i no vam tornar fins al 18 de març, una setmana més tard del previst, i des de llavors venim cada dia per reclamar algun bitllet d'avió que les companyies encara ens han d'anar tornant; però no fem absolutament res de res...».

En un Barri Vell on no són pocs els negocis que han abaixat la persiana, Casas i la seva filla estan decidides a continuar lluitant. «Som una empresa familiar, no tenim treballadors i la meva filla i jo som autònomes; aguantem perquè fa 23 anys que tenim l'agència, som molt lluitadores i pensem que si hem aguantat tot aquesta any sense ingressar res, hem de seguir; però cada cop estem més nervioses perquè no hi haurà Setmana Santa i l'estiu també el veiem molt magre perquè les vacunes van molt lentes». A Domus Travel pensen que el retorn a la situació anterior no serà gens fàcil. «La gent té por i és lògic, aquest estiu potser sí que vindran turistes, però qui marxarà fora? I en grups organitzats? La gent farà turisme per la Costa Brava, a cases de familiars, però lluny serà complicat que la gent s'atreveixi a anar-hi. Nosaltres pensem que, potser, cap allà al setembre podran tornar a fer algun viatge amb grup», detalla Casas, que fins i tot apunta que en excursions d'un dia encara és massa aviat: «Teníem el Mago Pop a Barcelona el 23 de març de l'any passat, el van suspendre i el vam anar posant i havent de treure, al juny, a la tardor... I ara finalment el tenim un altre cop pel maig i la gent truca dient que no ho veuen clar. Molts no són joves i, és clar, tot plegat els fa molt respecte». I, encara menys clar, veu la responsable de Domus Travel el paper que han fet les institucions d'aquí: «Ajudes? No, n'hi ha. Un desastre, almenys comparat amb el que passa a fora. Per exemple, a Canadà cada agència rep del Govern dos mil euros cada mes per poder aguantar; aquí nosaltres només hem tingut l'ajuda que han rebut els autònoms».

Viatjar i organitzar viatges és la vida de Rosa Maria Casas i, per això, està «d'acord que hi ha molta gent amb ganes de sortir i que ens diuen que, quan es pugui, volen venir i ens donen ànims», però també, tocant de peus a terra, sap que no tothom es podrà permetre viatjar un cop s'aixequin les ?restriccions de mobilitat: «Hi haurà molta gent que haurà quedat tocada, que els fills hauran perdut la feina o que el negoci haurà tingut problemes, la situació econòmica és i serà molt complicada; només s'ha de veure els negocis que han tancat aquí al ?Barri Vell».