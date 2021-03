«Costarà recuperar el client que s'ha acostumat a comprar per internet»

Abans de l'inici de l'estat d'alarma eren una parafarmàcia que, després d'anys d'intentar-ho, estaven a punt de convertir-se en farmàcia fent una important inversió en obres. Ara, un any després, són una farmàcia i, a poc a poc, intenten anar recuperant clients en un dels llocs que més han patit les restriccions: un centre comercial com és l'Espai Gironès. «Vam tancar que encara érem parafarmàcia i, per sort, vam poder ajustar el projecte de reconversió, fent unes obres més petites de les que teníem previstes, i quan vam poder tornar a obrir, una setmana més tard, ja ho vam poder fer com a farmàcia», explica Anna Bros, que detalla que els diferents confinaments -municipals, comarcals, el tancament extra dels centres comercials amb la lògica davallada de clients encara que ells poguessin obrir...- fan que hagin perdut part dels clients que tenien quan eren una parafarmàcia: «Aquesta setmana, encara, em va venir una clienta que em va dir que feia un any que no venia i que ni sabia que havíem canviat de parafarmàcia a farmàcia».

Des de Nadal fins fa pocs dies per normativa, a l'Espai Gironès només es mantenien oberts ells, la perruqueria, el supermercat i les botigues de telèfons, però, fins i tot, Bros apunta que quan «la pandèmia està en els moments més àlgids la gent no es desplaça; i és lògic, perquè és el que s'ha de fer, però el que perdem nosaltres no ho guanya la farmàcia del costat de casa o la botiga del poble; és internet». La farmacèutica avisa del canvi de model en les compres que poden haver deixat darrere seu la pandèmia i els confinaments. «Nosaltres, per exemple, en llets infantils o productes per infants, sempre hem tingut molts productes i marques; això la gent ho sabia, però si ara no han pogut venir fins a l'Espai Gironès, això no ho han trobat al costat de casa, ho han comprat online i aquest és el client que ara ens pot costar de recuperar, sobretot els més joves, perquè la generació que puja és totalment mòbil». Bros té clar que ells, i molts petits negocis, s'hauran d'espavilar i «treballar com si fóssim grans sent petits, treballant amb la web, venent per WhatsApp... Cada cop és més normal estar despatxant i veure gent que mira el preu per internet amb el mòbil, tot i que després passa que una clienta va comprar unes tetines en una web i es va equivocar. Hem de fer valer, també, que nosaltres donem un assessorament».

La idea que, un cop un elevat tant per cent de la població estigui vacunada, el consum es dispararà tampoc acaba de ser compartida per Anna Bros. «Jo crec que costarà, que hi haurà més ganes de sortir, de fer un bon àpat amb els nostres amics i de viatjar segurament et diria que sí; però de consumir? No ho crec, amb la crisi que hi haurà, la pèrdua de llocs de feina... Amb això jo soc escèptica, crec que la sortida de la crisi econòmica encara va per llarg», explica Bros, que en el negoci encara continua amb part del personal en un ERTO després de passar de parafarmàcia a farmàcia en «un any molt difícil».