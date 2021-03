Al ganxó Xavier Calvet, com a la resta del sector de la música, la pandèmia el va obligar a canviar dràsticament de plans de la nit al dia. La sèrie de concerts que amb la seva banda ja havia tancat pels mesos d'estiu, per presentar el seu darrer àlbum Crosswinds (Bcore, 2019), així com la gira en acústic per locals petits que tenia programada, van saltar pels aires ara fa un any amb l'inici d'aquell incert confinament que, a la llarga, deixaria un panorama radicalment diferent del que coneixíem, amb els concerts cancel·lats i la majoria de grans festivals ajornats.

«Sempre m'he mogut per un circuit en el qual hi ha molt de bar i locals petits. Realment faria un símil amb el futbol. El Barça i el Madrid poden anar fent, però equips petits com el Cadis s'han d'espavilar per fer-s'ho com poden. En el meu cas duc ja vint anys i des de feia un temps cada any era una mica millor que l'anterior», explica el músic, exvocalista de la banda Bullitt, que resumeix la seva situació afirmant que «abans feia de músic i anava fent, ara treballo en una immobiliària i faré música quan pugui. El paradigma ha canviat».

Com la majoria de la població, els primers dies de confinament Calvet se'ls va prendre de la millor manera, esperant que aquell malson s'acabés en unes setmanes. «Estava molt motivat fent coses a casa. A través de les xarxes vam oferir uns vermuts musicals els diumenges amb en Jordi Serradell de La Bisbal. Era una experiència interessant que ens servia per explicar la realitat del món de la música i fer companyia als nostres seguidors», afegeix Calvet, que reconeix que en aquells primers dies «encara no sabíem el que ens venia a sobre».

No obstant això, amb el pas de les setmanes el futur es va tornar encara més incert. Si bé a l'estiu alguns festivals van apostar per adaptar-se a les circumstàncies -amb controls de temperatura, distància de seguretat i públic assegut-, el cert és que van ser molts els músics que ja no van poder tornar als escenaris o ho van fer en poques ocasions. «Amb la meva banda pràcticament no hem pogut fer res en aquest any», recorda Xavier Calvet, que amb prou feines va poder dur a terme dues actuacions, al cicle de concerts de la Devesa de Girona i al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, telonejant Nil Moliner. No obstant això, el músic es mostra ara més optimista. «Per l'estiu vinent ja tinc un parell de concerts tancats. Sembla que hi ha tímids símptomes de recuperació, encara que no sé quan podrem tornar a fer les coses com abans», confessa.

Sobre el paper de la cultura en aquesta pandèmia, Calvet lamenta que el sector ha estat a la cua de tot. «El que hem vist és que la cultura a Espanya es troba a darrere de tot. Hi ha poc interès i amb la pandèmia s'ha evidenciat més que mai», opina. Tot i això, també té paraules d'agraïment per tota aquella gent que no ha deixat de donar suport al sector. «Els seguidors no ens han abandonat i han aconseguit que poguessin seguir fent coses», puntualitza.