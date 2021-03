Instal·len panells amb goigs i creen un mural literari

Llagostera segueix amb la programació de la primera edició del Festiva de Poesia Arrima't organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, que s'allargarà fins al 26 de març.

Aquest cap de setmana s'ha dut a terme un mural literari a la façana de la Biblioteca Julià Cutiller amb la col·laboració de l'artista Pau Güell. A la plaça Catalunya s'hi han instal·lat uns panells amb reproduccions de diversos goigs, les composicions poètiques populars per ser cantades.

Consolidar el festival

El Festival Arrima't es tracta d'un projecte transversal que té l'objectiu d'apropar la poesia en les seves múltiples vessants a través diverses propostes gratuïtes i de pagament. Aquest festival neix en un moment complicat però amb la intenció de consolidar-se i ocupar un espai important dins la programació cultural del municipi, tal i com ha explicat el regidor de Cultura, Enric Ramionet.

La programació inclou espectacles i recitals poètics com Alcohols (dijous 18 de març) Petita Festa amb Toti Soler i Gemma Humet, o Els versos del fill del forner sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés (26 de març). A més, també s'han programat tallers de rap i de glosa, i tallers familiars sobre el Català Il·lustrat i Joan Brossa. Pel dia de la poesia (21 de març) hi ha prevista una mostra de glosa on qui vulgui podrà participar improvisant cançons rimades.