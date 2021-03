La pandèmia ha «multiplicat» l'atenció a dones vulnerables amb fills a càrrec

Les entitats que atenen dones en situació vulnerable amb fills a càrrec adverteixen que la pandèmia ha fet «multiplicar» el nombre d'usuàries que s'hi adrecen. La gran majoria han d'ocupar-se soles de les seves criatures, si bé hi ha algun cas on també hi ha la figura del pare. La responsable del programa Preinfant de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Nausica Castelló, remarca que les dificultats per aquestes dones s'han incrementat arran de la crisi i alerta que atenen cada vegada més dones que han volgut ser mares solteres per voluntat pròpia, un perfil que mai abans s'havia adreçat a demanar ajuda. Castelló explica que l'increment d'usuàries ha coincidit amb el tancament presencial de l'administració durant l'estat d'alarma.

Un any després de la declaració de l'estat d'alarma, les entitats socials que atenen dones amb fills a càrrec i que es troben en situació de vulnerabilitat demanen més ajudes a l'administració. I és que aquestes associacions han vist com, arran de la pandèmia, el nombre d'usuàries ha crescut de manera rellevant. En aquest sentit, la responsable del programa assenyala que la pandèmia ha fet que «d'un dia per un altre» moltes d'aquestes mares no hagin pogut fer front a les «necessitats bàsiques» com comprar menjar o pagar el lloguer. Aquest increment d'usuàries, explica Castelló, va obligar l'entitat a impulsar una campanya de donacions per tal de poder seguir atenent aquestes dones i les seves criatures fins als tres anys. «Si el sol fet de criar amb soledat ja és difícil, amb la pandèmia el problema s'ha multiplicat», assenyala Castelló.

De fet, ABD ha tornat a impulsar una nova campanya en aquest sentit per tal de poder recaptar fons per seguir atenent l'increment de demanda. Castelló explica que han hagut de fer «equilibris» per poder donar resposta als diferents programes de l'entitat.