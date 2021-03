La resistència del comerç local, a prova amb la pandèmia

El paisatge del centre de Girona no és el mateix un any després del decret d'estat d'alarma. Els carrers s'han anat omplint de locals buits i cartells de «disponible per lloguer». Un efecte evident del canvi de panorama d'una ciutat que, els darrers anys, rebia milers de visitants que ara no poden (o no volen) moure's per la pandèmia. Així, la ciutat s'ha tornat gairebé exclusiva per aquells que hi viuen, a qui, d'altra banda, els efectes econòmics de la crisi sanitària també han colpejat en major o menor mesura.

El resultat: els comerciants, contra les cordes. Només cal passejar per carrers emblemàtics com la Rambla, Argenteria, Ballesteries o el carrer Nou per comptar locals buits a desenes. Qui hi havia, abans? Sovint, es tracta de grans cadenes comercials, jubilacions que la pandèmia ha accelerat, o negocis als quals no els sortien els números. Però molts també han decidit traslladar-se a una altra zona, habitualment a la recerca d'un lloguer més barat. O comerciants que tenien més d'una botiga oberta i s'han replegat en un únic local per reduir despesa. I més d'un emprenedor a qui els botiguers de la zona van veure arribar al març, ja no van poder obrir.

Tot plegat, amb alguna excepció «valenta» que ha obert, potser aprofitant una oportunitat pel que fa al local, però en un entorn que, de moment, dista del que es vivia abans. Enmig d'aquest context, els comerciants que aguanten fan equilibris entre l'esperança que millori la situació, i les dificultats d'obrir un dia més sabent que potser ho hauran de pagar de la seva butxaca.

L'associació Girona Centre Eix Comercial, que aglutina prop de 200 comerços del centre, apunta que a l'inici del confinament la facturació va baixar, en alguns casos, fins al 90%, sobretot en negocis dependents del turisme. En canvi, la roba per la llar es va disparar. Les restriccions de mobilitat i a l'hostaleria van agreujar la situació del comerç a la ciutat, així com l'anul·lació d'activitats (com les Botigues al carrer).

Amb tot, alerten que ha crescut l'endeutament, la despesa en mesures de seguretat, i, sobretot, l'esgotament. A més, hi sumen que el comerç està decebut amb l'administració i molt preocupat, en general, per la continuïtat del negoci. La part positiva, expliquen, ha estat l'impuls de la digitalització dels establiments.