A Blanes s'han aixecat 2.770 actes des de l'inici de la COVID

Ahir es complia un any d'ençà que es va declarar l'estat d'alarma i es va confinar tota la població per contenir l'expansió del coronavirus. A Blanes, van aprofitar la data per fer balanç dels incompliments de normativa per part de la població que s'han detectat al municipi des del passat 14 de març de 2020.

Tot i que l'Ajuntament destaca que «majoritàriament la ciutadania es va mostrar des d'un principi col·laboradora», va ser necessari obrir actes covid i aplicar sancions des del principi. I és que, durant els primers quatre dies, els agents de la Policia Local ja van aixecar un total de 16 actes per desobeir el confinament, tal com es recollia al Reial Decret 463/2020.

En xifres fins al moment, s'han aixecat 2.770 actes al municipi per haver incomplert alguna de les mesures per frenar l'expansió del virus. Incompliments com ara no portar la mascareta, saltar-se el toc de queda o el confinament perimetral, o bé no respectar l'aforament previst a l'interior dels establiments, entre d'altres.

D'aquest total, 1.578 es van aixecar durant la primera onada de la covid, del 14 de març al 14 de juny del 2020. La resta (1.192) es van aixecar des del passat 30 d'octubre –coincidint amb l'inici de la segona onada- fins al 12 de març d'aquest 2021.

A més, els municipals també han identificat als controls d'accés al municipi un total de 34.371 vehicles durant la primera onada i de 12.640 des que va començar la segona.

El nombre total de morts per covid a Blanes s'enfila a 69 persones, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat.