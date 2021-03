Les bones temperatures donen pas a la tramuntana i el fort onatge

La tramuntana torna a bufar de valent a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Les ràfegues de vent i els forts onatges ja es podien apreciar ahir a diversos punts de la Costa Brava, com a l'Escala, on l'aigua salada engolia trossos de la platja i inundava els passatges més propers al mar.

Begur, Pals i Torroella de Montgrí-l'Estartit van ser les localitats que van registrar les velocitats més altes de la costa gironina ahir amb una xifra màxima de 44 km/h.

Si de mitjana ahir les ràfegues de vent eren d'entorn dels 40 km/h a la majoria de localitats costaneres d'aquestes dues comarques, avui el vent es relaxarà una mica amb velocitats més suaus d'entorn de 25 km/h. Això és a causa del gir en la direcció del vent que vindrà de l'oest, en lloc del nord, convertint-se en ponent.

Demà torna a aparèixer la tramuntana i la velocitat del vent s'enfilarà altre cop fins a 45 km/h a punts a pobles com l'Escala o Cadaqués, al voltant de 35 km/h a la Bisbal d'Empordà, Pals o Verges i de 25 km/h a algunes localitats d'interior com Figueres o la Jonquera.

Augment del vent

Concretament, a partir de la una del migdia es començarà a notar un vent més fort que no afluixarà fins que caigui el sol. Durant la nit el vent disminuirà.

Dimecres es preveu que els episodis de ventades siguin bastant similars als de dimarts, mantenint la velocitat del vent als diferents punts del territori costaner i també la franja horària en què es produirà.

La diferència més significativa és que dimecres no s'espera que el vent afluixi fins a la matinada de dijous. Així, la de dimecres serà una nit amb força tramuntana. El pic més alt de vent es preveu que es registri a Begur a les tres del migdia amb una velocitat de 48 km/h. A partir de dijous, sembla que les ventades aniran disminuint.

Tot i que el vent es notarà fort durant uns dies, la velocitat d'aquesta setmana no és en cap cas perillosa ni és poc habitual a la Costa Brava. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya posa l'alerta quan les ràfegues superen els 90 km/h. Proporcionalment a l'actitud del vent, el mar es mantindrà força agitat durant tota la setmana. Sobretot a l'Alt Empordà sud, a tot el Baix Empordà i també a la Selva. Aquesta última comarca no ha de patir per la velocitat del vent, que es mantindrà pels volts dels 10 km/h tots els dies.

Sobre l'onatge, les dades recollides per la boia del cap de Begur indicaven ahir que les onades en aquell punt eren de gairebé tres metres d'altura i es preveu que siguin altes també durant els pròxims dies. Segons el pronòstic de la boia, avui les ones es mantindran al voltant dels dos metres d'altura i demà tornaran a acostar-se als tres metres.

Tot això anirà acompanyat de temperatures del voltant de 12 graus centígrads. Tant divendres com dissabte s'espera que aquestes temperatuers baixin molt amb mínimes de fins a cinc graus i màximes de tretze.