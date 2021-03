Concentració contra el tancament de fronteres

Mig miler de persones es van concentrar ahir diumenge al pont del Riu Major, entre Maçanet de Cabrenys i Costoja, a la frontera entre els estats francès i espanyol, per reclamar l'obertura dels passos fronterers.

La concentració, que va comptar amb la presència de càrrecs electes de les dues bandes de la frontera com el batlle de Prats de Molló, l'alcalde d'Albanyà o la batllessa dels Banys d'Arles, buscava «donar una imatge d'unitat i de pressió de cara a les autoritats franceses, que sense previ avís van tancar els passos d'una manera barroera posant blocs de formigó», explica Josep Maria Tegido, membre del Col·lectiu per l'Obertura dels Passos Fronterers.

Segons expliquen en un comunicat, el passat 11 de gener es van tancar cinc passos per ordre de la prefectura dels Pirineus Orientals, els quals facilitaven la comunicació entre les comarques del Rosselló, el Vallespir i l'Alta Cerdanya amb les de l'Alt Empordà i la Cerdanya. El prefecte va justificar aquest tancament al·legant mesures antiterroristes, així com per evitar la immigració il·legal, la qual cosa des del col·lectiu subratllen que està «en contradicció total» amb les disposicions del Tractat de Schengen.

Aquesta situació, expliquen, «ha tingut un impacte en les activitats econòmiques i essencials entre pobles veïns». Tegido remarca que ha provocat un «greuge especialment als pobles petits, que ja tenen una situació delicada pel despoblament, i que ha afectat l'equilibri territorial de la zona». Des del col·lectiu informen que continuaran convocant si no s'obren els passos.

Reivindicació independentista

Els manifestants van desplegar una pancarta que reivindicava «Els Països Catalans, una nació en marxa», en un acte marcadament independentista. «Si la voluntat és de subvertir els llaços de catalanitat, afirmem que el que no es va aconseguir amb el Tractat dels Pirineus no ho aconseguiran un grapat de blocs de formigó», van apuntar al manifest.

Adhesions de partits i entitats

Òmnium Cultural i l'ANC i els partits independentistes s'han adherit al manifest i a les convocatòries del col·lectiu transfrontrer. El senador d'ERC Jordi Martí, la diputada al Congrés de Junts per Catalunya Mariona Illamola i Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament, van assistir a la concentració per mostrar-hi el seu suport.