Les empreses han invertit 123 euros per treballador en mesures anticovid

Les empreses catalanes han invertit 123 euros per treballador de mitjana en mesures per evitar contagis de la covid-19, segons l'enquesta «Inversió per a la Prevenció del coronavirus» de Foment del Treball feta a 152 negocis de Catalunya entre l'1 de novembre i el 31 de gener d'aquest any. La inversió mitjana ha estat de 101.384 euros, tot i que en funció de la branca d'activitat econòmica els resultats varien. El sector industrial i la construcció són els que hi han destinat més recursos per treballador, amb 236 i 147 euros, respectivament, mentre que en les empreses del sector serveis la xifra se situa en els 107 euros. En funció de la mida, les microempreses han invertit 632 euros; les mitjanes, 536 euros, i les petites, 489 euros. Això representa que la inversió per cada treballador sigui molt superior a la mitjana. En canvi, en les grans empreses resulta una mitjana molt inferior, d'uns 100 euros.

Preguntades sobre la variació del resultat econòmic (beneficis abans d'impostos) durant els nou primers mesos de l'any, la majoria d'empreses (34%) que han participat en l'enquesta han experimentat pèrdues, mentre que un 15% ha reportat beneficis i un 4% s'han mantingut igual. En canvi, un 47% no ha volgut o pogut quantificar l'impacte de la pandèmia en el seu compte de resultats.

Pel que fa a Medicina del treball –amb proves de detecció, gestió de casos i suport emocional i psicològic- la inversió ha estat de 7.292 euros (9 euros per treballador); en neteja i desinfecció –per exemple, el manteniment de ventilació i climatització o adquisició de virucides, entre d'altres? la inversió ha estat de 23.060 euros (28 euros per treballador); i en altes mesures complementàries ?activitats de formació, senyalització o d'altres? 2.324 euros (3 euros per treballador).