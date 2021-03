EN DIUMENGE PER EVITAR TRÀNSIT. Ahir es va poder veure una grua de grans dimensions a la plaça del Vi, davant l'ajuntament de Girona, que tenia la funció de desmuntar una altra grua d'un edifici en un carrer proper a la plaça. La grua, que va requerir de l'espai de tota la plaça del Vi per fer les maniobres necessàries, va necessitar l'ajuda d'una desena d'operaris per tal de completar la feina, que van estar acompanyats de tots els vianants que passaven pel Barri Vell de Girona, els quals van parar atenció a la grua i als seus moviments. L'actuació, que es va fer en un diumenge per tal d'evitar el trànsit habitual al centre de Girona, va ser fotografiada pels vianants, que sorpressos per les seves grans dimensions es van aturar mentre passejaven o anaven amb bicicleta el matí del diumenge per poder apreciar la seva altura.