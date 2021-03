L'incivisme posa en risc la colònia de cigonyes de l'estany de Banyoles

El Consorci de l'Estany, organisme que gestiona el parc natural de l'Estany de Banyoles, ha alertat que determinades actituds incíviques d'algunes persones poden posar en perill l'actual colònia permanent de cigonyes que estan instal·lades als aiguamolls de les llacunes de La Puda. El Consorci ha detectat que algunes persones passegen els seus gossos deslligats per la zona protegida de les cigonyes i d'altres que s'apropen massa als animals i als seus nius. Aquests ocells són molt sensibles a la presència d'humans i encara més amb gossos deslligats. El consistori banyolí ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè els vianants circulin pels itineraris marcats i senyalitzats amb els gossos lligats per tal de respectar el descans de les cigonyes en aquest espai protegit.

Miquel Campos, tècnic coordinador del Consorci de l'Estany, explica que «el projecte ha estat un èxit i un esforç continuat per a la seva conservació. La gent les ve a veure perquè és un espectacle natural, però alguns visitants no compleixen les normes i això posa en perill la colònia de cigonyes. Si aquestes actituds incíviques continuen, les aus se sentiran insegures i podrien abandonar la zona. Per tant, demanem a la gent que guardin una distància prudencial amb les cigonyes, no fer sorolls estridents que les puguin atemorir i dur sempre els gossos lligats».

El grup de cigonyes blanques establertes a Banyoles arrenca amb l'arribada el 2006 de dos exemplars provinents de Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent i que es van instal·lar en un aviari per tal de que perdessin l'instint migratori. El 2008 es va repetir l'experiència amb una vintena d'exemplars i a l'any següent s'hi va establir la primera parella. Des d'aleshores es calcula que han tingut 23 pollets. Actualment la colònia de cigonyes blanques a la conca lacustre de Banyoles ha arribat a un màxim de 117 exemplars, que tractant-se d'aus salvatges, combinen estades a Banyoles amb altres zones properes com els Aiguamolls de l'Empordà, Peralada o la zona del Baix Ter. L'espai protegit de La Puda compte actualment amb 3 nius permanents, dos de naturals i un d'artificial, ocupats per tres parelles de cigonyes que hi nidifiquen. La majoria d'aquestes aus arriben a Banyoles quan fan la ruta migratòria cap a l'Àfrica des de Suïssa, Alemanya o França. Els darrers hiverns i degut a les temperatures anormalment més altes, alguns exemplars s'han instal·lat permanentment a la zona de Banyoles on hi ha trobat condicions òptimes per establir-se amb ecosistemes d'aiguamolls i abocadors propers on s'alimenten.