Nomenen Jordi Colomer Fordada nou president de la Fundació Eduard Soler

El ripollès Jordi Colomer Fordada ha estat nomenat nou president de la Fundació Eduard Soler, en substitució del desaparegut Ramon Vilardell. La vinculació de Colomer i el patronat de la Fundació es remunta a mitjans de 2016, quan va entrar a formar part del patronat com a vocal, designat per la mateixa Fundació. Anteriorment, Jordi Colomer ja havia estat vinculat amb Soler & Palau, treballant en les àrees de muntatge, manteniment i control de qualitat, com a l'oficina tècnica i al laboratori d'assajos electrònics, i finalment també al departament comercial. Un cop desvinculat de S&P la trajectòria professional de Colomer es va desenvolupar com a gerent a la foneria Sumac SA de Sant Adrià de Besòs, com a director comercial i de màrqueting a la Cooperativa Industrial Ferreters Catalònia, i el mateix càrrec a Ibèrica de metales Preciosos. A més, va participar en la creació de l'empresa de software Desasoft i ha fet de consultor independent per assessorar en la creació i consolidació de distribució de productes. Actualment té setanta-cinc anys.

El seu lloc com a vocal ha estat assignat a l'empresari ripollès Joan Rafart, creador de l'empresa Solter, que alhora és president de l'assemblea local de Creu Roja de Ripoll.