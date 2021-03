Promoció per viatjar des de Girona a França en trens d'alta velocitat des de 39 euros

Renfe i SNCF han posat a la venda aquest dilluns bitllets per a viatjar aquest estiu en trens d'alta velocitat entre Catalunya i França. Els usuaris podran reservar els bitllets fins al 29 d'agost, i són vàlids des de les estacions de Barcelona, Girona o Figueres per viatjar fins a París i Lió a partir de 39 euros en classe turista o de 49 en preferent. La promoció també inclou les destinacions de Montpeller i Nimes des de Barcelona a partir de 29 euros en classe turista o 35 en preferent.

Renfe ha batejat la campanya com de Tarifa Essencial i està subjecta a la compra amb antelació. En el marc de l'estratègia de Renfe d'anar potenciant el seu vessant més diversificat com a futura empresa de serveis turístics, la companyia promociona França com a destí i aportant arguments com l'interès "gastronòmic, cultural, de relax, amb amics o en família". L'oferta és en Preferent i Turista, la data de compra dels bitllets és a partir del 15 de març del 2021 i fins al 29 d'agost. La despesa d'anul·lació és equivalent al 50% del cost del bitllet. Existeixen descomptes: per a nens (menors de 14 anys) i joves (menors de 26 anys amb carnet vàlid per a aquest descompte).