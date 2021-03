Ripoll i Sant Joan de les Abadesses perfilen els seus pressupostos participatius

Dimarts va iniciar-se el termini per presentar propostes als Pressupostos Participatius de l'Ajuntament de Ripoll, amb una dotació de 130.000 euros. Els vilatans que hi vulguin fer les seves aportacions per interneto bé en urnes situades a l'ajuntament, la biblioteca, la piscina municipal o en una urna itinerant, podran fer-ho amb un màxim de tres propostes, fins al 25 de març. De les partides destinades als Pressupostos Participatius, 115.000 seran per a inversions en equipaments que no estiguin incloses en el pressupost ordinari, mentre que les 15.000 seran per a serveis. Un cop es tanqui la recepció de propostes es farà un estudi tècnic de viabilitat, posteriorment hi haurà la votació popular per triar les més acceptades i el 20 de maig es llegirà el veredicte.

A Sant Joan de les Abadesses la primera edició de Pressupostos Participatius arriba dissabte a la fase d'elecció popular, després que de les 144 propostes rebudes només se n'hagin acceptat 62.