Segueixen a la baixa les dades de la COVID, tret dels ingressos

Les dades de la pandèmia del coronavirus continuen en tendència a la baixa a la Regió Sanitària de Girona, tret del nombre d'hospitalitzacions, que ahir va experimentar un lleuger repunt com és habitual els diumenges. Fins a 14 persones afectades per la covid-19 van necessitar ser ingressades als hospitals gironins, de manera que ara mateix hi ha un total de 183 pacients ingressats en planta a la demarcació. Durant la darrera setmana hi ha hagut una mitjana de 177 hospitalitzats, que són menys que la setmana anterior, quan van ser 191. Per tant, tot i el lleuger repunt d'ahir, la mitjana de la setmana sí que continua a la baixa. El nombre de pacients crítics es va mantenir igual que el dia anterior. Hi ha un total de 40 persones a les UCI de la Regió Sanitària de Girona. Són tres menys que el diumenge anterior.

Alhora, es van notificar 109 casos nous de coronavirus en la darrera actualització del Departament de Salut. Amb aquests, el total acumulat a la demarcació des de l'inici de la pandèmia és de 61.747 contagis. També es van registrar dues noves defuncions, amb les quals el total ja és de 1.968 des de l'any passat. D'altra banda, 66.820 gironins han rebut ja la primera dosi de la vacuna, 195 més que el dia anterior, mentre que 23.800 ja tenen les dues dosis i, per tant, la immunitat al virus, 119 més que dissabte.

Pel que fa als indicadors que mostren l'estat de la pandèmia, també continuen baixant igual que en les darreres setmanes. El risc de rebrot va disminuir 13 punts i es troba a 150, mentre que la setmana anterior era de 223 punts. La velocitat de propagació es va reduir dues centèssimes fins a 0,82 i també segueix per sota del diumenge passat, quan era de 0,95. La incidència acumulada baixa de 233,05 fins a 181.

Totes les comarques de la Regió Sanitària de Girona es troben en nivell de risc molt elevat, si bé cada vegada s'aproximen més a la barrera dels 100 punts, a partir de la qual el nivell de risc baixa. Pel que fa als municipis gironins de més de 20.000 habitants, quatre es troben per sota dels 100 punts. Destaca Puigcerdà, que registra un risc de tan sols 14 punts i es troba en nivells mínims. D'altra banda, Palafrugell, amb 81 punts; Blanes, amb 85; i Lloret, amb 94, es troben en risc moderat.

Es manté l'Rt a Catalunya

La velocitat de propagació es manté a 0,92 a la resta del territori català, igual que el dia anterior. Es troba per sota que la setmana anterior, quan era del 0,92. Alhora, el risc de rebrot baixa 5 punts i se situa en 180, mentre que la setmana anterior era de 220. També continua a la baixa la incidència acumulada a 14 dies, que passa de 204,04 a 199,13 casos per cada 100.000 habitants.

En l'última actualització es van detectar 1.068 nous casos tenint en compte totes les proves, que situen el total acumulat en 574.697. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 125.769 proves PCR i 48.190 tests d'antígens, dels quals un 4,51% han donat positiu, per sota del valor de l'interval anterior (4,77%). En l'actualització de diumenge també es van confirmar 15 noves defuncions, de manera que la pandèmia ja ha deixat 21.015 víctimes mortals. Finalment, 645.082 persones han rebut la primera dosi de la vacuna, 3.447 més que dissabte; i 244.231 catalans ja tenen la segona dosi, 1.982 més.