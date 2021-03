Telefónica engega la xarxa 5G a Banyoles i preveu ampliar la fibra òptica fins al 90% d'habitatges

La companyia Telefónica ha engegat aquest dilluns la xarxa 5G a Banyoles i els clients d'aquesta empresa ja poden connectar-se a la nova tecnologia mòbil. A més, la companyia ha anunciat que preveu ampliar la fibra òptica per arribar al 90% d'habitatges i comerços que hi ha a la capital del Pla de l'Estany. Això suposa estendre els cables fins a 1.700 lars i empreses que se situen al centre-nord del municipi, on encara no hi ha aquesta tecnologia (el Barri Vell, el Sota Monestir, la Canaleta o alguns carrers de Mas Palau). L'empresa també preveu estendre el 5G a uns 60 municipis de la demarcació de Girona, que representen el 71% de la població.