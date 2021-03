Escoles del Ripollès aborden el sentiment de pertinença arran del 17-A

Els centres educatius del Ripollès impartiran un cicle que se centra en les emocions per abordar temes com el sentiment de pertinença o la identitat. Es treballa perquè pugui començar el curs que ve. És una de les actuacions del nou model de convivència que es va començar a gestar després dels atemptats del 17-A del 2017. Han passat més de tres anys dels atemptats i el treball en xarxa per implantar noves metodologies i accions continua endavant sota el paraigües de l'anomenat nou pla de convivència de Ripoll.

Entre les actuacions previstes properament hi ha l'anomenat Projecte Baobab's, que es basa en posar al centre les emocions i aprendre de forma «vivencial» aquells aspectes com la construcció identitària, les relacions socials, la igualtat de gènere o les diferències per raons d'origen o d'orientació sexual, entre d'altres. «Aprendre com juga l'emoció a l'hora d'actuar segons a qui es té a davant, com més conscients en siguem més fàcil serà arribar a una bona convivència» i a ser més conscients de les «motxilles personals» de cadascú, remarca Núria Riera, coordinadora de l'àrea de Ciutadania del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Els impulsors del projecte són el Grup Operatiu (GO) de Ripoll, creat després dels atemptats amb totes les parts que fan treball comunitari, com ara Serveis de Joventut, Participació i Comunitat de l'Ajuntament de Ripoll, assessors de llengua i cohesió social del Departament d'Educació, entre d'altres. Una de les novetats, a més, és que no s'impartirà només entre els alumnes de primària i secundària sinó també entre els professors.

L'empatia i el sentiment de pertinença són alguns dels aspectes que es volen abordar. En paral·lel, també es vol abordar el procés del dol des d'una nova metodologia i agafant d'exemple la situació del País Basc i les víctimes del terrorisme. Es tracta d'asseure a un mateix espai «víctimes i victimaris» per dialogar i entendre el punt de vista de l'altre i aconseguir reparar el dolor que senten. «Hi ha diferents cercles restauratius que es poden treballar en el cas del 17-A i veurem fins a on podrem arribar, afegeix Riera, que recorda que la participació és voluntària. Primer es vol formar professionals per després portar-ho a la pràctica. El mes vinent està previst que el Grup Operatiu rebi formació específica en cercles restauratius, una nova metodologia que al Ripollès està en una fase «embrionària».