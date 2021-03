Espanya i mitja Europa deixen en suspens la vacuna d'AstraZeneca

Espanya es va sumar ahir a la vintena de països europeus que han suspès de manera «cautelar» l'administració de la vacuna d'AstraZeneca per «precaució» davant la possibilitat que pugui estar darrere de diversos casos de trombosis greus. La paralització va ser acordada pel Consell Interterritorial de Salut extraordinari convocat ahir d'urgència pel Ministeri de Sanitat i té efectes immediats.

Igual que Espanya, ahir mateix Alemanya, França i Itàlia van anunciar que se sumaven a la llista de països que han suspès de forma preventiva la vacunació amb les dosis d'AstraZeneca, després de constatar «efectes adversos» inesperats en alguns pacients. La suspensió de la injecció de la vacuna d'AstraZeneca a nombrosos països europeus s'ha produït després que es notifiquessin efectes secundaris «possibles» però sense un vincle comprovat en aquesta etapa.

En canvi, AstraZeneca assegura que, després d'una «minuciosa revisió» de les dades de seguretat disponibles, pot descartar que la seva vacuna augmenti el risc de trombes o embòlies. Així ho va aclarir la companyia en un comunicat de premsa emès ahir mateix per a «transmetre tranquil·litat»sobre la seguretat de la seva fórmula, que s'ha repartit arreu de la Unió Europea, inclòs Espanya. El grup famacèutic anglo-suec diu que «no hi ha evidència d'un major risc» de coàguls a la sang a causa de la seva vacuna, mentre que l'Organització ?Mundial de la Salut (OMS) creu que «no hi ha raó» per no administrar-la.