Experts alerten que hi ha zones de Catalunya on no millora el contagi

Els científics del grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Bicomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fa un seguiment diari dels indicadors epidèmics, han alertat que hi ha zones de Catalunya, com la regió sanitària Central o la de Lleida, que no milloren des de fa setmanes.

«No tot són bones notícies a Catalunya per la covid-19. Abans que es notin les relaxacions amb mesures anteriors hi ha zones del territori que no milloren des de fa setmanes», van avisar els científics a les xarxes socials.

Una d'elles és la Regió Sanitària de la Catalunya Central, on des de principis de febrer no hi ha millora i la velocitat de transmissió del virus està «totalment estancada» en aproximadament una Rt d'1.

Segons el Biocomsc, la situació de la Regió Sanitària de Lleida és «semblant des de fa unes setmanes, amb un petit repunt en els últims dies, que esperem que no es consolidi».

«Igualment algunes zones de la Regió Sanitària Metropolitana Nord presenten estancament o un lleuger empitjorament».

Altres zones de Catalunya continuen amb la seva «lenta millora», com Tarragona i Girona, que «en acumular-se durant setmanes fa que hagin arribat a «una bona situació».

Aquestes dades indiquen, segons el Biocomsc, que les mateixes mesures restrictives en llocs diferents tenen efectes també diferents i que això sigui «una constant de l'epidèmia».

Els investigadors de la UPC assenyalen que els factors socioeconòmics, de geografia humana, l'històric d'immunitat i la possible estacionalitat fan que es produeixin aquestes diferències, que, no obstant això, puntualitzen, no són «particularment grans a Catalunya però acumulades durant mesos» sí que són significatives.