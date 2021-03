Familiars d'una noia busquen fons per recórrer l'absolució d'una denúncia de violació

Familiars d'una jove de 18 anys que presumptament va ser violada a Palamós durant la festa major de 2016 han iniciat una campanya per recaptar fons per seguir el procés judicial després que l'Audiència de Girona hagi absolt l'acusat en aquest cas per «inconsistències» en la declaració de les dues víctimes que van denunciar agressions sexuals.

La campanya es va iniciar fa tres dies a través del portal web Gofundme i té per objectiu recaptar 15.000 euros per poder pagar el recurs d'apel·lació que l'advocat de la víctima elevarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè resolgui si la sentència està ben fonamentada. Si no resol a favor seu, també recorreran al Tribunal Suprem, la màxima instància judicial de l'Estat.

Els portaveus de la iniciativa han assegurat que necessiten suport econòmic per poder pagar les despeses judicials, però que «arribaran fins al final» per aconseguir que es «faci justícia». A més, veuen amb «indignació» que es tingui «més en compte la versió de l'acusat que la de les víctimes». De fet, dijous passat un petit grup format per familiars i amics de les víctimes va concentrar-se davant l'Audiència per protestar per l'absolució amb pancartes on es llegia «prou impunitat violadors» i contra la «justícia patriarcal».

Sentència absolutòria

El cas va arribar a l'Audiència de Girona fa un mes, i fa dues setmanes el tribunal va emetre la sentència que va absoldre l'acusat dels càrrecs d'agressió sexual pels quals s'enfrontava a 17 anys de presó. Van ser dues les víctimes que la nit del 26 de juny de 2016 van denunciar haver estat agredides pel mateix acusat.

Les víctimes van coincidir per separat amb l'acusat, amb qui van anar a fumar una cigarreta en diferents moments de la nit. La primera va relatar com el processat va fer-li tocaments i va intentar-la forçar, i la segona va manifestar que havia estat violada a la platja.

A la sentència, el tribunal va concloure que les versions de les dues víctimes tenen contradiccions i que no ha quedat demostrat que l'acusat les forcés sexualment.