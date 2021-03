La major part d'Itàlia torna a confinar-se un any després de l'inici de la pandèmia

Un any després del primer confinament total per la pandèmia de coronovirus, la major part d'Itàlia torna a estar des d'ahir confinada, amb la prohibició de sortir de casa si no és per treballar o per motius de necessitat, i amb el 80% dels estudiants seguint les classes per internet.

Prop de 42 milions d'italians, habitants de deu regions més la província de Trento, es troben des d'ahir, i fins al 7 d'abril, en «zona vermella», la de majors restriccions, després de l'aprovació d'un nou decret que endureix les mesures davant l'augment dels casos i, sobretot, de la pressió als hospitals.

En el nou decret del Govern dirigit per Mario Draghi s'han restringit encara més els criteris per decretar els tancaments i les regions que tinguin una incidència setmanal de 250 contagis per cada 100.000 habitants passaran a «zona vermella».

Deu regions en «zona vermella»

Així doncs, des d'ahir es troben en «zona vermella» les regions de Llombardia, Piemont, Emília-Romanya, Friuli-Venècia Julia, Vèneto, Les Marques, Campània, Apulia, Molise i Laci, la capital de les quals és Roma, a més de la província autònoma de Trento, mentre que la resta estan en zona «taronja», també amb importants restriccions.

En «zona vermella» s'ha decretat el tancament de totes les activitats no essencials, incloses en aquesta ocasió les perruqueries, mentre que els bars i restaurants només poden oferir menjar per emportar.

Algunes regions han adoptat mesures més restrictives fins i tot en zona «taronja» i la Toscana, per exemple, ha ordenat el confinament en tres províncies: Arezzo, Pistoia i Prato i deu municipis més per l'alta incidència.

L'excepció és l'illa de Sardenya, que de moment ha estat considerada «zona blanca» i per tant s'hi pot realitzar una vida gairebé normal.