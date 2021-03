El Trueta, pioner en una malaltia cardiovascular

L'hospital Josep Trueta de Girona s'incorpora a la xarxa de centres de Catalunya que utilitzarà els implants de transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques (TAVI) per tractar els pacients d'estenosi aòrtica severa. Es tracta d'una malaltia cardiovascular crònica, progressiva i mortal. Fins ara, aquesta tècnica només s'utilitzava en cinc hospitals catalans: els de Vall d'Hebron, Clínic de Barcelona, Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Sant Pau. A part d'incorporar el centre gironí en la xarxa d'hospitals, el Departament de Salut també ha canviat els criteris dels pacients que optaven a aquest tractament per ampliar-lo a més gent.

A partir d'ara es tindrà en compte l'edat i també el grau de fragilitat dels pacients, un fet pioner a Espanya.

Al llarg del 2020, 560 pacients d'estenosi aòrtica severa van rebre un TAVI. De tota manera, tots ells eren persones de risc alt o amb contraindicació per operar-se. De fet, aquest implant de pròtesi és una mètode menys invasiu que la cirurgia cardíaca i suposa menys risc per la salut de les persones. Ara, amb els canvis es permetrà que les persones de més de 80 anys que no tinguin fragilitat o comorbiditat optaran a rebre aquest implant.

El fet de tenir en compte el nivell de fragilitat és un criteri pioner a Espanya que permet ampliar-ne l'ús a aquelles persones que més profit en poden treure. La directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, Xènia Acebes, creu que aquests canvis evitaran «complicacions a persones que poden ser més fràgils a una intervenció de cor obert».