Les claus de la gravetat de la COVID-19 estan en els gens, segons un estudi

Més del 10% dels pacients de covid-19 greu, alguns d'ells joves i sans, tenen anticossos erronis que ataquen el sistema immune i almenys un altre 3,5% són portadors de mutacions genètiques que afecten la seva resposta immunitària. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi internacional en el qual ha participat la professora Anna Planas, de l'Institut de Recerques Biomèdiques de Barcelona del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC). Planas té clar que la raó que algunes persones emmalalteixin greument de coronavirus està en els gens. Aquesta és la hipòtesi del projecte Inmugen que dirigeix per esbrinar «per què alguns pacients infectats» a penes sofreixen la malaltia mentre que uns altres necessiten l'ingrés hospitalari i fins i tot moren.

«Estudiem els gens d'immunitat innata, amb els quals naixem, per esbrinar el risc que té cada persona a desenvolupar formes greus de la malaltia de covid-19», explica la professora, qui avança a més que aquesta recerca «podria contribuir a trobar dianes terapèutiques per prevenir o tractar» aquests malalts als quals el patogen ataca sense pietat. És a dir, a trobar tractaments específics per a lluitar contra el patogen.

Anna Planas ha participat en un estudi internacional dirigit des del consorci Human Genetic Effort, publicat en la revista Sciense. Amb aquest descobriment, Planas i el seu equip confien a facilitar la identificació de persones amb risc a sofrir una infecció greu i a personalitzar els tractaments.