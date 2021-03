Cop a una banda dedicada al tràfic internacional de droga amb «guarderies» a Girona

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat una banda dedicada al tràfic internacional de drogues amb «guarderies» a Girona.

Concretament, se'n van localitzar en un apartament de Santa Margarida de Roses i en una masia de la zona del Pla de Martís, d'Esponellà.

En l'operació conjunta han detingut 14 persones entre Andalusia i Barcelona. Aquest banda transportava l'haixix i marihuana amb vehicles d'alta gamma amb el sistema "Go Fast" però l'emmagatzemaven a les comarques gironines fins que l'enviaven a França. Dotze dels 14 detinguts han entrat a presó.

En els 11 escorcolls realitzats, dos d'ells a la província de Girona - Esponellà i Roses- els agents han localitzat un total de 120 quilograms de marihuana a cabdells, 709 plantes de marihuana, més de 3 quilograms d'haixix i han intervingut 142.475 euros en efectiu, un fusell d'assalt, dos subfusells, cinc pistoles, un revòlver, una arma llarga, munició de diferent calibre, plaques de matrícula falses i útils per al pesatge i envasat de substàncies.

A la masia d'Esponellà, la Policia Nacional va realitzar l'escorcoll a mitjans de febrer i fins i tot va anar amb gossos policies. Aquí van localitzar les restes d'una plantació de marihuana, també dos jocs de matrícules i aparells. Mentre que a l'apartament de Roses, en canvi, no hi van poder comissar res però sí que hi havia indicis -olor- que hi havia hagut droga emmagatzemada recentment.

En l'operació policia conjunta s'ha escapçat una banda criminal d'origen francès que utilitzava les comarques gironines per guardar la droga i també, per esperar-se abans de transportar-la cap a França.

L'operatiu que ha tingut l'epicentre a Andalusia s'ha desenvolupat en tres fases, s'han intervingut 142.475 euros en efectiu, 9 vehicles sostrets, armament, etnre altres. Els detinguts són 14 persones de diferents nacionalitats -deu d'elles franceses, dues italianes, una espanyola i una belga- a qui s'acusa de fets a Màlaga (8), Cadis (3) i Barcelona (3).

Sistema Go Fast

Aquesta investigació conjunta es va iniciar quan els agents van detectar un entramat de ciutadans francesos, assentats a la província de Màlaga, que s'estaven dedicant al transport d'importants quantitats de droga amb el sistema Go Fast. Igualment, els investigadors van comprovar que aquesta organització criminal disposava d'una important infraestructura logística de "guarderies" i domicilis de seguretat on emmagatzemaven haixix i marihuana. Els seus integrants realitzen constants desplaçaments cap a França, disposant també d'una infraestructura estable a la comunitat autònoma catalana.



Llogaven immobles per "guarderies"

L'organització es dedicava al cultiu intensiu de marihuana a finques de zones poc habitades, així com a l'adquisició i apilament de grans partides de droga procedents d'altres proveïdors. Per al seu emmagatzematge llogaven immobles en diferents punts de la província de Màlaga, a més de comptar amb "guarderies" secundàries a Barcelona i Girona que utilitzaven a l'espera del seu definitiu transport a tercers països. A Dosrius, la Guàrdia Civil i el CNP van localitzar una d'aquestes guarderies i a Girona, dues.

Per desenvolupar aquesta activitat delictiva es valien de vehicles d'alta gamma sostrets -majoritàriament a l'estranger- amb matrícules duplicades per creuar el país amb les partides de droga fins al seu destí a França. A més, la xarxa utilitzava per al transport de la mercaderia a individus joves, d'origen francès, vinculats a l'organització i captats en ambients marginals de país veí. Normalment, circulaven en comitiva a altes velocitats, actuant un dels vehicles com a llançadora per evitar els possibles dispositius de seguiment o controls policials. A més portaven amb si armes de foc, extintors i cards metàl·lics amb què fer front als agents de les Forces i Cossos de Seguretat que tractessin de detenir-los.



11 registres i 14 detinguts

L'explotació d'aquest operatiu, que es va desenvolupar en tres fases des de desembre de 2020 fins al passat mes de febrer, va finalitzar amb la detenció de 14 persones i l'autoritat judicial competent ha decretat la presó provisional per a 12 dels 14 detinguts.