La Creu Roja atén més 84.000 gironins vulnerables a través del pla específic per fer front a la covid-19 en un any

Dos voluntaris de la Creu Roja portant el menjar a una dona que no es pot moure de casa a Blanes el 9 d'abril de 2020 · Aleix Freixas (ACN)

La Creu Roja de Girona ha atès entre el març del 2021 i el febrer del 2021 84.193 persones en el marc del pla específic per fer front a la crisi de la covid-19, el programa RESPON. La campanya ha suposat un increment en la despesa anual de l'entitat de gairebé 1,3 milions d'euros (MEUR). "Es tracta de la major mobilització de recursos humanitaris de la història de Girona i del conjunt del país", ha assegurat el secretari provincial de l'entitat, Josep Domènech. Durant gairebé un any, s'han lliurat 108.675 kg d'aliments i 16.109 kits d'ajuda bàsica. En dades globals, l'any 2019 es va tancar amb un total de 47.102 persones ateses i el 2020 amb 120.463. Una xifra que representa un increment del 61%.

L'entitat va posar en marxa el març de l'any passat un pla per fer front a les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 que s'ha allargat fins al 2021.Es tracta de la mobilització de recursos més importants que ha fet a la demarcació.

El programa RESPON ha atès més de 84.000 persones en situació de vulnerabilitat amb la mobilització de 665 voluntaris mobilitzats. En el de l'atenció humanitària, s'han distribuït 108 tones d'aliments (21.848 entregues de primera necessitat), s'han lliurat 4.218 targetes de prepagament i 16.109 kits d'ajuda bàsica. I és que segons el segon informe de l'Observatori sobre l'impacte de la covid-19 en col·lectius vulnerables un 55% de les llargs han vist reduïts els seus ingressos estables per la pandèmia i un 17% han perdut la feina com a conseqüència de la crisi.

En l'àmbit del socors i les emergències, la Creu Roja ha desplegat i donat suport a més de 305 places en albergs, 109 de les quals continuen actives per allotjar persones vulnerables i contactes estrets a la demarcació.

A nivell educatiu, a través d'aquest programa, s'han dut a terme 117 ajudes a la connectivitat, 47 capacitacions i acompanyaments educatius i 515 infants ham rebut material educatiu i tecnològic per poder continuar la seva formació durant el confinament. De fet, segons l'informe de l'observatori de l'impacte de la covid, la bretxa digital és generalitzada entre les famílies ateses per l'entitat.

En aquesta línia, l'estudi assenyala que el 61% de les persones enquestades no disposa d'ordinador al domicili, que 2 de cada 10 no compten amb connexió wifi o dades mòbils i que la meitat, a més, no sap fer gestions en línia.

Per pal·liar aquesta problemàtica, la Creu Roja ha reforçat els serveis d'informació, acompanyament i seguiment en els tràmits i en les gestions i ha habilitat espais de suport digital per accedir a ajuts com l'Ingrés Mínim Vital.

Pel que fa a l'ocupació, l'entitat ha atès prop d'un miler de persones i, malgrat el confinament i la pandèmia, un 37% han trobat feina.

En l'àmbit de la salut, el programa RESPON ha realitzat més de 20.000 proves i cribratges per la covid-19, 27.546 trucades de seguiment, 4.671 entregues de medicació a persones amb malalties cròniques i ha distribuït 150.000 mascaretes.

D'altra banda, s'han diversificat els perfils de nuclis familiars que ha hagut d'atendre l'entitat. Un 53% han estat famílies amb fills a càrrec, un 18% mares monoparentals i un 8% de persones soles.



Un 61% més d'atesos

En números globals, l'increment de persones ateses en el marc d'aquest programa específic ha suposat també un increment en el total d'atesos en tots els programes de l'entitat. El 2019 la Creu Roja de Girona va tancar l'any amb 47.102 persones ateses i el 2020 ho va fer amb 120.463. Una dada que representa un augment del 61%.

Traduït en xifres, el cost del programa RESPON ha estat d'1.282.637 euros. Una inversió extra als 600.000 anuals que habitualment es destinen a ajuts humanitaris. "La Creu Roja té un pressupost aproximat d'entre 9 i 10 MEUR. La campanya respon ha representat gairebé 1,3 MEUR d'increment sobre el que estàvem fent. Aquest és l'impacte que ha suposat", ha explicat Domènech.

De fet, dels gairebé 1,3 MEUR, un 38,16% s'han destinat a la cobertura de necessitats bàsiques.

L'entitat no té previst mantenir, com a tal, el programa tot i la situació actual però ja ha avançat que el que sí que es mantindran seran les "vies de captació" i que es farà un pla de "recuperació" per a les persones.



Reforçar les centres de distribució, entre els reptes

En aquest sentit i entre els principals reptes, s'han marcat reforçar els centres de distribució d'aliments, personalitzar l'ajuda humanitària, "reforçar les aliances amb el món empresarial" o l'increment d'ajuts escolars, especialment dels mitjans telemàtics, per als infants en situació de vulnerabilitat, entre d'altres.