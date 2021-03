Ferrocarrils treballarà amb els parcs naturals per tal de preservar-los

Les estacions de muntanya que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat -La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll - treballaran conjuntament amb els seus espais naturals de referència -el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i el Parc Natural de l'Alt Pirineu- per preservar, sensibilitzar i visibilitzar aquests espais.

«Cada any volem ser més ambiciosos en la simbiosi entre parc natural i estació de muntanya. Per aquest motiu, refermem la nostra aposta estratègica per establir una única línia d'actuació conjunta que promogui la biodiversitat, el valor paisatgístic i l'ús responsable i cívic dels espais naturals» ha afirmat el president d'FGC, Ricard Font, que ha afegit que «hem d'esdevenir un únic espai per a aquelles persones que tenen ganes de combinar salut, natura, paisatge, biodiversitat i pràctica esportiva». En aquest sentit, assenyala que han passat d'executar onze accions l'any 2020 a 18 accions per a enguany, amb l'objectiu de duplicar-les de cara al 2022.

A les comarques gironines, La Molina i el Parc Natural del Cadí-Moixeró desenvoluparan accions de senyalització i adequació de senders contemplades al Pla d'Usos de la Tosa, així com el sanejament i el condicionament dels accessos des del refugi del Niu de l'Àliga. També s'instal·larà un mirador per a l'observació des del cim sud de la Tosa i s'elaborarà un projecte de recorregut per a persones amb mobilitat reduïda a la zona del Niu de l'Àliga.

Per la seva banda, Vallter 2000 i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser arranjaran el tram del camí de Vallter a la Portella de Mentet i col·locaran de elements per preservar l'entorn natural.