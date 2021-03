Els indicadors de contagi pugen després de setmanes a la baixa

La corba epidèmica de la tercera onada tant a Girona com a Catalunya segueix baixant, encara que ahir es va produir un augment dels indicadors de contagi després de setmanes a la baixa.

Concretament, a la Regió Sanitària de Girona el risc de rebrot va pujar set punts, fins a 156, mentre que la setmana del 27 de febrer al 5 de març era de 204. La velocitat de propagació del virus va pujar quatre centèsimes i es va situar en 0,86, mentre que en l'interval anterior era de 0,93. La taxa de confirmats per PCR i test d'antigen és de 77 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 178 (218 en l'interval anterior). El 4,9% de les proves dona positiu, per tant la dada encara es manté per sota del 5% tot i que ja s'hi acosta.

D'altra banda, ahir Salut va notificar 107 casos i el total puja a 61.930. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.971 persones, tres més que el dia anterior. Entre el 6 i el 12 de març es van declarar 21 defuncions, i 18 la setmana anterior. Ahir hi havia 67.513 vacunats de la primera dosi, 690 més, i 24.435 de la segona, 638 més. Respecte als hospitalitzats, van tornar a baixar del llindar de 200 però es va produir un augment de tres nous crítics.

Respecte a Catalunya, segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre de pacients amb coronavirus hospitalitzats va tornar a baixar de 1.500 i ahir n'hi havia 1.499, un total de 55 menys que el dia anterior, dels quals 432 estan greus a l'UCI, dos més que dilluns

La velocitat de reproducció de la malaltia es va situar en 0,95 i va repuntar dues centèsimes, és a dir, cada 100 persones contagiades m'infecten una mitjana de 95, la qual cosa indica que el virus encara segueix retrocedint, tot i que més lentament. El risc de rebrot, que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, va pujar a 180, tres punts més que dilluns.

Els epidemiòlegs, que atribueixen a l'extensió de les variants més contagioses el fet que la corba epidèmica baixi tan lentament i que miren de reüll les pujades que estan experimentant Itàlia i França, esperen que la tendència a pujar la velocitat de contagi no es consolidi els propers dies malgrat l'obertura de la mobilitat comarcal a Catalunya des de dilluns.

En un any, han ingressat un total de 1.461 pacients per covid-19 a les unitats d'hospitalització dels centres de la Corporació de Salut del Maresme. El 50% ho han fet a l'hospital de Calella, el 28% a l'hospital de Blanes, el 14,5% a l'Hospital Sociosanitari de Calella, el 5,5% a l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, el 0,88% a la unitat de mitjana estada polivalent de l'hospital de Blanes i el 0,2% a l'Asil Hospital Sant Jaume de Blanes.

